Плохие новости для Путина: в РДК заявили о намерении "биться в долгую"

У группировки есть хороший потенциал и резервы

"Русский добровольческий корпус" (РДК) продолжит наступательные действия на территории России. В ближайшее время останавливаться не планируют, но будут брать в учет динамику на поле боя.

Об этом начальник штаба РДК Александр Фортуна рассказал журналистке Алене Цинтиле для канала "Мы ― Украина". Он подчеркнул, что говорит лишь о своем корпусе, но не на Сибирский батальон и легион "Свобода России".

"Наступательный потенциал хороший, есть резервы, мы планируем в долгую. Посмотрим на динамику, но пока сворачиваться не планируем", — сказал Фортуна.

Российским добровольцам корпуса удалось взять в плен 27 военных Вооруженных сил РФ. По словам начальника штаба РДК, все они не знали, куда на самом деле едут.

Напомним, что 12 марта бойцы легиона "Свобода России" заявили о "возвращении домой". Тогда же появились первые новости о боях в Белгородской и Курской областях. Вместе с ними бороться против путинского режима пошли РДК и Сибирский батальон. Российские добровольцы обратились к землякам с призывом игнорировать выборы Путина.

Путин заявил, что происходящее является признаком неудач ВСУ на фронте. По его мнению, одной из главных целей рейда добровольцев был срыв президентских выборов в России.

По данным на утро 18 марта, РДК совместно с СибБатом и легионом "Свобода России" взяли под контроль территорию около 50 тысяч квадратных метров. Они заняли Теткино в Курской области, а также населенные пункты Глотово/Козинка, Горьковский, Лозовая Рудка, Нехотеевка и Новая Таволжанка Белгородской области.

Ранее "Телеграф" писал, чем вооружены российские добровольцы. У них есть все, чтобы вести бой з армией РФ, в том числе и западные образцы оружия.