Путин отпраздновал юбилей аннексии Крыма и интересно оговорился о судьбе Крымского моста

Послушать диктатора пришли и его "соперники" по выборам

Владимир Путин, "выигравший" президентские выборы в России, посетил концерт в честь 10-летия со дня аннексии полуострова Крым. Он назвал его "стратегически важной территорией" и сделал ряд абсурдных заявлений, в одном из которых проговорился про судьбу Крымского моста.

Российский диктатор вспомнил и жителях Донбассе, якобы желающих стать частью РФ, сообщает издание "Медуза". Интересно, что на этом концерте присутствовали все кандидаты в президенты России ― Владислав Даванков из партии "Новые люди", Леонид Слуцкий из ЛДПР и лидер коммунистов Николай Харитонов.

Путин о Крыме и Донбассе

Хозяин Кремля назвал "стратегически важной территорией" аннексированный полуостров Крым и наименовал его "гордостью России". Он цинично заговорил о людях, живущих на полуострове.

"Крым это не только стратегически важная территория и гордость России, это прежде всего люди", ― сказал Путин.

Потом он вспомнил Донбасс. Его жители якобы тоже заявляли о желании войти в состав РФ, но их "путь на родину" (так российский диктатор называет захват украинских территорий) был тяжелым.

"Но все-таки мы сделали это. Это тоже большое событие в истории нашего государства. Мы идем и развиваемся вместе, чувствуем локоть друг друга", — сказал "новоизбранный" президент РФ

Интересное заявление о Крымском мосте

Во время выступления Путин сделал оговорку. Он рассказал о железнодорожном маршруте, который был бы альтернативой Крымскому мосту, желая это подать как победу. Но возникает ощущение, что он проговорился о судьбе этого незаконного объекта.

"Это будет еще одна, альтернативная дорога Крымскому… для Крымского моста… вместо Крымского моста", — сказал Путин.

Судя по всему, российский диктатор понимает, что дни Крымского моста сочтены. Тем более что он уже не единожды был атакован. По данным украинских спецслужб, он теперь не работает полноценно. Оккупанты больше не могут перевозить по мосту тяжелое вооружение.

Что касается железной дороги, то у России есть намерения связать Ростов и Севастополь. Полотно проложат в обход Крымского пути, через временно оккупированные города Мариуполь и Бердянск.

Россия хочет построить железную дорогу в Крым

О начале строительства железнодорожного сообщения говорили еще в ноябре 2023 года. Так Россия со своими подручными в местных "администрациях" перестраховывается на случай уничтожения Крымского моста.

Отметим, что Крымский мост атаковали дроны Sea Baby. Именно благодаря качественной работе этих беспилотников Россия лишилась преимущества в Черном море. Существует три модификации этих дронов, которые делают их применение еще более эффективным.

Ранее в России опубликовали запись разговора немецких офицеров, которые обсуждали удары по Крымскому мосту. В РФ потребовали объяснений у Германии. Канцлер страны Олаф Шольц заявил, что разберется в ситуации, а некоторые немецкие политики отметили, что этот "слив" разговора был неслучайным. В Кремле опасаются передачи ракет Taurus Украине.

"Телеграф" ранее писал, что глава СБУ анонсировал сюрпризы на фронте в 2024 году. Говорил он и о Крымском мосте.