От графиков не отстают? В сети показали состояние строительства российской железной дороги в Донецкой области (видео)

Обеспечивают логистический узел, который не будет зависеть от Крымского моста

Россия продолжает строить железную дорогу, чтобы обеспечить логистику в обход Крымского моста. Темпы строительства немалые, ведь уже готовы не только переезды, но даже кое-где проложили шпалы.

Об этом написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Также видео постройки распространяется в сети.

Отмечается, что путь, который проходит через оккупированные территории Украины в Крым, могут присоединить к железной дороге "Бердянск-Токмак" или к направлению "Мариуполь-Волноваха-Донецк".

"Состояние строительства железной дороги на северо-востоке от Мариуполя визуально выглядит так. Уже готовы не только переезды и по большинству на перегоне от Иловайска до Гранитного проложены шпалы", — пишет Андрющенко.

Карта железных дорог

Он отмечает, что неподалеку россияне строят развилку непосредственно на юг в сторону Мариуполя.

"То есть в случае неуспеха с мостом возле Гранитного пойдут более сложным путем прямого протягивания ветки в Мариуполь, а там через Мариуполь (Сартана) сортировочная врежутся в железную дорогу Мариуполь-Волноваха-Донецк", — добавляет Андрющенко.

По его мнению, этот резервный путь поставок по окончании строительства легко трансформируется в основной с учетом наличия порта и крупных сортировочных станций в Мариуполе.

Ранее "Телеграф" писал, что Силы обороны Украины нанесли удар по строящейся российской железной дороге между Донецком и Мариуполем. Удар получил район базирования инженерных подразделений, которые строили городов для этого сообщения.