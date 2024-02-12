"Пили кровь младенцев": путинская пропаганда о Мариуполе пробила очередное дно

Снятые сюжеты уже показали россиянам

Во временно оккупированном Мариуполе россияне провели съемку новых пропагандистских роликов о "зверствах украинцев". На этот раз уже заезженного "мальчика в трусиках" заменили младенцами, чью кровь якобы "пили" украинские военные.

Об этом пишет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он также приводит подборку этих "репортажей".

"В Мариуполе воины пили кровь младенца. Так звучит новая замена мальчика, распятого в трусиках и боевых генномодифицированных голубей на свалку. В Мариуполь наехал целый десант топ-пропагандистов. Но все сняли один и тот же сюжет", — говорится в сообщении.

По сюжету россиян в Мариуполе проводили "эксперименты" над людьми в помещении психбольницы. Проводили эти "эксперименты" гиганты фармкомпаний.

"Вам даже покажут какие-то коробки, какие-то списки с "нулевым" возрастом (просто треш конечно) и какие-то остатки таблеток и вакцин. По названиям каждый думающий человек должен подумать COVID19, нет? Но думающий человек и россиянин — это разные виды в принципе", — пишет Андрющенко.

Однако это не все, ведь знаменитый российский военкор Котенок, как отмечает советник мэра Мариуполя, пошел вперед с большим отрывом.

"Он утверждает, что в Мариуполе специально собирали кровь младенцев, чтобы отдавать ее укронацистам в окопах для суперспособностей. Приблизительно так", — отмечает Андрющенко.

По его словам, пока это апогей выдумок вокруг Мариуполя, но есть объяснение, почему именно сейчас россияне разворачивают эту кампанию.

"Не ищите сложных ответов — просто посмотрите в календарь. Надо как-то снова объяснять, почему сотни тысяч россиян брошены на кладбище. Вот и объяснение — чтобы в Мариуполе воины не пили кровь младенца", — объясняет советник мэра оккупированного города.

Ранее "Телеграф" писал, что правозащитник опубликовал ужасную историю из Мариуполя. В первый год полномасштабного вторжения в центре Мариуполя было разрушено 93% многоквартирных жилых домов. По меньшей мере, 8 тысяч человек считаются погибшими.