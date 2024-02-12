"Пили кров немовлят": путінська пропаганда про Маріуполь пробила чергове дно

Відзняті сюжети вже показали росіянам

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни провели фільмування нових пропагандистських роликів про "звірства українців". Цього разу вже заїждженого "мальчіка в трусіках" замінили на немовлят, чию кров, мовляв, "пили" українські військові.

Про це пише радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він також наводить підбірку цих "репортажів".

"В Маріуполі вояки пили кров немовля. Так звучить нова заміна мальчика, розпʼятого в трусиках та бойових генномодіфікованих голубів на смітник. В Маріуполь понаїхав цілий десант топ-пропагандистів. Та всі зняли один той самий сюжет", — йдеться у повідомленні.

За сюжетом росіян в Маріуполі проводили "експерименти" над людьми в приміщенні психіатричної лікарні. Проводили ці "експерименти" гіганти фармкомпаній.

"Вам навіть покажуть якісь коробки, якісь списки з "нульовим" віком (просто треш конечно) та якісь залишки пігулок та вакцин. По назвах кожна думаюча людина має подумати COVID19, ні? Але думаюча людина та росіянин — це різні види в принципі", — пише Андрющенко.

Проте це не все, адже славнозвісний російський військкор Котьонок, як зазначає радник мера Маріуполя, пішов вперед з великим відривом.

"Він стверджує, що в Маріуполі спеціально збирали кров малюків, аби віддавати її укронацистам в окопах задля суперздібностей. Приблизно так", — зазначає Андрющенко.

За його словами, наразі це апогей вигадок навколо Маріуполя, але чому саме зараз росіяни розгортають цю кампанію.

"Не шукайте складних відповідей — просто подивиться в календар. Треба якось знов пояснювати, чому сотні тисяч росіян кинуто на цвинтар. От і пояснення — щоб в Маріуполі вояки не пили кров немовля", — пояснює радник мера окупованого міста.

Раніше "Телеграф" писав, що правозахисник опублікував жахливу історію з Маріуполя. Зауважимо, що у перший рік повномасштабного вторгнення в центрі Маріуполя було зруйновано 93% багатоквартирних житлових будинків. Щонайменше 8 тисяч людей вважаються загиблими.