Від графіків не відстають? У мережі показали стан будівництва російської залізниці на Донеччині (відео)

Забезпечують логістичний вузол, який не залежатиме від Кримського мосту

Росія продовжує будувати залізницю, щоб забезпечити логістику в обхід Кримського мосту. Темпи будівництва чималі, адже вже готові не лише переїзди, а навіть подекуди проклали шпали.

Про це написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Також відео будівництва поширюється у мережі.

Зазначається, що колію, яка проходить через окуповані території України до Криму, можуть приєднати до залізниці "‎Бердянськ – Токмак" або до напрямку "Маріуполь-Волноваха-Донецьк".

"Стан будівництва залізниці на північному сході від Маріуполя візуально виглядає так. Вже готов не лише переїзди та по більшості на перегоні від Іловайська до Гранітного прокладено шпали", — пише Андрющенко.

Мапа залізниць

Він зазначає, що неподалік росіяни будують розвилку безпосередньо на південь в бік Маріуполя.

"Тобто, в разі неуспіху з мостом біля Гранітного, підуть більш складним шляхом прямого протягування гілки в Маріуполь, а там через Маріуполь (Сартана) сортировочна вріжуться в залізницю Маріуполь-Волноваха-Донецьк", — додає Андрющенко.

На його думку, цей резервний шлях постачання по закінченню будівництва легко трансформується в основний з урахуванням наявності порту та великих сортувальних станцій в Маріуполі.

Раніше "Телеграф" писав, що Сили оборони України завдали удару по російській залізниці, що будується між Донецьком і Маріуполем. Удару зазнав район базування інженерних підрозділів, які будували міст для цього сполучення.