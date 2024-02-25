О Крымском мосте, дронах и планах СБУ: Малюк пообещал много сюрпризов в 2024-ом году (видео)

Крымский мост уже и так полностью не функционирует

Текущий 2024-ый год принесет много "интересных" событий на фронте. Оккупантов ждут "сюрпризы" и воздухе, и в море.

Такое заявление сделал глава СБУ Василий Малюк на форуме "Украина. Рік 2024". Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа".

"Впереди много всего интересного, но по понятным причинам никаких деталей я не могу сообщать", — сказал Малюк.

Другие заявления главы украинской спецслужбы:

О Крымском мосте

"Мост и сейчас полноценно не функционирует. Враг не может перемещать по нему оружие и средства поражения. Мы дважды его успешно поразили. Но работаем дальше без раскрытия деталей".

О морских дронах

"Впереди много всего интересного, а Sea Baby — это наш флагман. Он используется не только в режиме камикадзе, а и для других оперативных мероприятий. Будем работать и по кораблям, и по другим целям. И в режиме камикадзе, и для дистанционного минировании, и еще для кое-чего".

"Россияне не смогут скопировать наши морские дроны. У них нет таких средств связи, чтобы нас продублировать, но они пытаются".

О "бавовне" в РФ

"СБУ, конечно, причастна к "бавовне". Но если про ликвидации мы начнем в голос говорить, то мы сделаем подарок нашим врагам. Но никто кроме СБУ и меня вам не сможет никаких деталей об этом рассказать".

Напомним, что на форуме "Украина. Рік 2024" с журналистами также пообщался и глава ГУР Кирилл Буданов. Узнать о том, что он сказал, вы можете перейдя по ссылке.