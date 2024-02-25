Про Кримський міст, дрони та плани СБУ: Малюк пообіцяв багато сюрпризів у 2024-му році (відео)

Кримський міст вже й так не функціонує повністю

Поточний 2024 рік принесе багато "цікавих" подій на фронті. На окупантів чекають "сюрпризи" і в повітрі, і в морі.

Таку заяву зробив голова СБУ Василь Малюк на форумі "Україна. Рік 2024". Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа".

"Попереду багато всього цікавого, але зі зрозумілих причин жодних деталей я не можу повідомляти", — сказав Малюк.

Інші заяви голови української спецслужби:

Про Кримський міст

"Міст і зараз повноцінно не функціонує. Ворог не може переміщати по ньому зброю та засоби ураження. Ми двічі його успішно уразили. Але працюємо далі без розкриття деталей".

Про морські дрони

"Попереду багато всього цікавого, а Sea Baby — це наш флагман. Він використовується не тільки в режимі камікадзе, а й для інших оперативних заходів. Працюватимемо і по кораблям, і по іншими цілям. І в режимі камікадзе, і для дистанційного мінування, і ще для дечого".

"Росіяни не зможуть скопіювати наші морські дрони. Вони не мають таких засобів зв’язку, щоб нас продублювати, але вони намагаються".

Про "бавовну" у РФ

"СБУ, звичайно, причетна до "бавовни". Але якщо про ліквідації ми почнемо в голос говорити, то ми зробимо подарунок нашим ворогам. Але ніхто крім СБУ і мене вам не зможе ніяких деталей про це розповісти".

Нагадаємо, що на форумі "Україна. Рік 2024" з журналістами також поспілкувався голова ГУР Кирило Буданов. Дізнатися, що він сказав, ви можете перейти за посиланням.