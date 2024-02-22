СБУ подтвердила обстрел Украины ракетами из КНДР: сколько украинцев уже погибло (видео)

Установлено, когда РФ впервые применила северокорейские ракеты

Служба безопасности подтвердила атаку России на гражданскую инфраструктуру Украины с применением дальнобойного вооружения из Северной Кореи. Речь идет о баллистических ракетах типа Hwasong-11 (KN-23/24), производимых на территории КНДР.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ. По данным следствия, российские войска выпустили по Украине более 20-ти северокорейских средств поражения. В СБУ подчеркнули, что в результате вражеских "прилетов" погибли по меньшей мере 24 мирных жителя, еще более ста гражданских — получили тяжелые ранения.

Один из первых фактов применения агрессором баллистики КНДР зафиксирован 30 декабря 2023 года во время обстрела Запорожья. Следующий удар северокорейскими ракетами оккупанты нанесли в начале января этого года по многоквартирному дому в Киеве. Тогда от вражеской атаки погибли 4 жителя столицы, еще более 50 – находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, рашисты ударили баллистикой КНДР по жилым домам пяти прифронтовых поселков Донбасса, что привело к гибели 17 мирных жителей. Также захватчики выпустили северокорейские ракеты по частным домам жителей Харькова и тем самым убили трех гражданских граждан. Еще более 60 харьковчан получили тяжелые ранения.

Все эти факты документируются следователями Службы безопасности в рамках уголовных производств по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

В спецслужбе указали, что продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Среди прочего устанавливаются логистические маршруты поставки вооружения КНДР на территорию России. Расследование проводят по процессуальному руководству Офиса генерального прокурора.

Напомним, генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что по состоянию на 16 февраля известно, что российские оккупанты уже использовали по меньшей мере 24 баллистические ракеты северокорейского производства. Больше всего этих ракет россияне применили при обстреле Украины 7 февраля. Он также подчеркнул, что ракетами из КНДР россияне уже убили 14 гражданских, еще более 70 получили ранения.