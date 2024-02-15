По Киевской области могли ударить баллистической ракетой из КНДР - СМИ

Размеры воронки от падения ракеты просто поражают

В четверг, 15 февраля, в результате массированного вражеского удара в Бучанском районе Киевской области от падения ракеты образовалась огромная воронка. Кроме этого здесь были повреждены десятки домов и одно транспортное средство.

Журналисты, побывавшие на месте происшествия, предположили, что по Киевщине могли ударить ракетой из КНДР. Об этом сообщил Телеграм-канал "Киев сейчас" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Так, в результате атаки со стороны РФ на территории села Буда-Бабинецкая силами ПВО была сбита ракета. В результате ее падения в земле образовалась огромная воронка размеры которой поражают. К счастью, ракета упала в лесу за селом, а не на территории населенного пункта.

Столичные СМИ предположили, что по Киевщине могли ударить ракетой из КНДР. Об этом, по предварительной информации, рассказали журналисту "Киев сейчас" сотрудники правоохранительных органов, которые работают на месте падения ракеты в Бучанском районе.

По предварительным данным, ширина воронки составляет около 10 метров, а глубина — приблизительно 8 метров. Вокруг "кратера", в радиусе 40 метров, все насаждения выжжены и вырваны с корнем взрывной волной.

На месте происшествия продолжают работать правоохранители, взрывотехники Киевщины и спасатели. Полицейские проводят осмотр места происшествия и фиксируют последствия вражеской атаки.

На данный момент известно о том, что поврежден 21 частный дом и одно транспортное средство. К счастью, пострадавших нет.

Полицейские проводят осмотр места происшествия

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в ВСУ сообщили, сколько сбили российских ракет во время массированной ракетной атаки по Украине. Всего было запущено 26 ракет различных типов, однако не все из них удалось поразить силам ПВО.

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