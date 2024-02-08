"Россияне лгут, как дышат": эксперт указал на важные детали ракеты "Циркон", которыми могли обстрелять Киев

Вполне возможно, что именно Patriot эту ракету уничтожил

Во время массированной ракетной атаки на Украину в ночь на 7 февраля РФ могла использовать "гиперзвуковую" ракету ЗМ22 "Циркон". На это указывают многие факторы, считают в Defense Express. Но эта ракета не такая уж и мощна, как описывают россияне

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире Radio NV рассказал, что это за оружие. По его словам, РФ лжет о крепости этого оружия.

"Россияне врут, как дышат. О Кинжале рассказывали, что это оружие, которое нельзя перехватить современным и даже перспективным средством противовоздушной обороны. Сейчас — это ракета Циркон", — говорит Гетьман.

Это по большому счету противокорабельная ракета. Она не так дальнобойна, как пишут россияне. Майор считает, что это не более 400-600 км.

"Она скоростная. Но они уже не пишут, что она летает со скоростью 10 махов, как они писали о Кинджале, а уже 89 махов, то есть это примерно три километра в секунду, где-то 10-11 тысяч километров в час". То есть это действительно скоростная ракета", — подчеркнул он.

Он сравнил "Циркон" с ракетой "Кинжал", что вроде бы ее тоже невозможно перехватить. Но если проанализировать обломки этой ракеты на земле, а не после взрыва где-то там, куда она была направлена, значит, она так же перехватывается зенитно-ракетными комплексами Patriot, считает Гетьман.

"Вполне возможно, что именно этот ЗРК эту ракету уничтожил", — сказал майор.

В итоге он добавил, что по тем характеристикам, которые сами россиянам предоставляют, она немного хуже, чем "Кинжал".

"Это действительно гиперзвуковая опасная баллистическая ракета, но, когда мы ее поразили, назвать неуязвимой ее нельзя", — говорит Гетьман.

Ранее "Телеграф" писал, что в среду, 7 февраля, россияне устроили очередную массированную ракетно-дроновую атаку против Украины. В ряде городов и областей есть серьезные разрушения, не обошлось без жертв. Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев проанализировал эту атаку.