"Росіяни брешуть, як дишуть": експерт вказав на важливі деталі ракети "Циркон", якими могли обстріляти Київ

Цілком можливо, що саме цей Patriot цю ракету знищив

Під час масованої ракетної атаки на Україну у ніч проти 7 лютого РФ могла використати "гіперзвукову" ракету ЗМ22 "Циркон". На це вказує багато факторів, вважають у Defense Express. Але ця ракета не така вже й потужна, як описують росіяни

Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман в ефірі Radio NV розповів, що це за зброя. За його словами, РФ бреше про міцність цієї зброї.

"Росіяни брешуть, як дихають. Про Кинджал розповідали, що "це зброя, яку не можна перехопити" сучасним і навіть перспективним засобом протиповітряної оборони. Зараз — це ракета Циркон", — каже Гетьман.

Це за великим рахунком протикорабельна ракета. Вона не така далекобійна, як пишуть росіяни. Майор вважає, що це не більше 400−600 км.

"Вона швидкісна. Але вони вже не пишуть, що вона літає зі швидкістю 10 махів, як вони писали про Кинджал, а уже вісім-дев'ять махів, тобто це приблизно три кілометри за секунду, десь 10−11 тисяч кілометрів за годину. Тобто це дійсно швидкісна ракета", — наголосив він.

Він порівняв "Циркон" з ракетою "Кинжал", що начебто її теж не можливо перехопити. Але якщо проаналізувати уламки цієї ракети на землі, а не після вибуху десь там, куди вона була спрямована, це означає, що вона так само перехоплюється зенітно-ракетними комплексами Patriot, вважає Гетьман.

"Цілком можливо, що саме цей ЗРК цю ракету знищив", — сказав майор.

В підсумку він додав, що по тим характеристикам, які самі росіянам надають, вона трошки гірша, ніж "Кинджал".

"Це, дійсно, гіперзвукова небезпечна балістична ракета, але, коли ми її вразили, назвати невразливою її не можна", — говорить Гетьман.

Раніше "Телеграф" писав, що у середу, 7 лютого, росіяни влаштували чергову масовану ракетно-дронову атаку проти України. У низці міст та областей є серйозні руйнування, не обійшлося без жертв.Військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов проаналізував цю атаку.