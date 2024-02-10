Эффективность ПВО против "Шахедов" значительно снизилась: аналитики рассказали, какие уловки россиян на это повлияли

Ранее ПВО сбивало около 90% беспилотников россиян

Эффективность украинских сил противовоздушной обороны значительно снизилась за последние 10 недель войны. Аналитики выделяют несколько факторов, которые могли существенно повлиять, но все они связаны с тем, что россияне идут на определенные уловки.

Об этом пишет UA War Infographics. Отмечается, что сейчас украинская ПВО сбивает на 33% меньше "Шахедов", чем раньше.

По статистическим данным, силы ПВО сбивали около 90% вражеских дронов в конце ноября 2023 года, а сейчас эффективность снизилась до 57-60%.

Отмечается, что повлиять на это могли следующие факторы:

изменение курса БПЛА при сбитии одного дрона из группы;

дополнительная разведка оккупантов с целью выявления украинской противовоздушной обороны;

использование разновидности "Шахеда" с реактивным двигателем, который летит быстрее (не 180-220 км/ч, а 450-600 км/ч);

устройство тепловых ловушек на ракетах, как летят вместе с беспилотниками;

маскировка беспилотников (покраска в черный цвет или покрытие карбоном).

Ранее "Телеграф" писал, что похоже, что слухи о том, что над Украиной был сбит новейший иранский Shahed-238 с реактивным двигателем, оказалось правдой, поскольку специалисты уже обнародовали много интересного относительно этого устройства.