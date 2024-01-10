Украина усиливает ПВО: какой комплекс получила наша страна и в чем его проблема

Что из себя представляет комплекс ПВО Skynex

Пока Канада только обещает передать Украине ЗРК NASAMS, но даже не заказала его производство, Берлин выполняет свои обязательства перед Киевом. В частности, наша страна получила современный комплекс ПВО Skynex.

Об этом сообщает пресс-служба Федерального правительства Германии. Согласно перечню военной помощи, Украина получила один комплекс ПВО Skynex, два радара TRML-4D, 30 систем обнаружения дронов, машины разминирования, боеприпасы и многое другое.

Наиболее интересным образцом вооружения в этом списке является противодроновая система Skynex – это 35-мм скорострельная зенитная пушка "Эрликон" на базе грузового авто повышенной проходимости. Радар Oerlikon X-TAR3D Tactical обнаруживает цель на расстоянии до 55 км и передает информацию о ней на пункт управления.

Оператор, благодаря новейшей системе управления, может навести пушку комплекса на цель и при скорострельности 1000 выстрелов в минуту уничтожить ее на дальностях до 4 км.

Благодаря малой дистанции огня, высокой скорострельности и снарядам с системой подрыва в воздухе на расстоянии, эта система идеальна для борьбы с малоразмерными целями вроде вражеских дронов, тех же "Шахедов". Это тем более вероятно, что помимо пушки, установленной на грузовом шасси, система управления огнем Skynex может наводить на цель еще до четырех таких же 35-мм пушек, установленных стационарно.

Вместе с тем Украина должна была получить два комплекса Skynex до конца 2023 года, однако пока Германия смогла поставить лишь один. Вероятно, причиной этому стала сложность в изготовлении новейшей системы, а Украина — пока единственный эксплуатант комплекса стоимостью, по данным сербского издания Kurir, 100 млн долларов.

В условиях тотальной войны стоимость оружия крайне важна, ведь, по подсчетам "Телеграфа", уничтожение одного оккупанта может обходиться Украине в десятки долларов и даже десятки тысяч "зеленых".