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Даже нет контракта? Украина так и не получила ЗРК NASAMS, который Канада обещала год назад

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Украина не получила обещанный ЗРК NASAMS от Канады Новость обновлена 10 января 2024, 10:20
Украина не получила обещанный ЗРК NASAMS от Канады. Фото defence-ua.com

Канада заплатила за систему NASAMS в марте прошлого года, но все же в настоящий момент неизвестно, когда она попадет в Украину

Украина до сих пор не получила систему противовоздушной обороны NASAMS от Канады, которую та обещала передать еще год назад. По сей день сроки поставок остаются неизвестными.

Изначально Оттава заявила о планах передачи Украине систему ПВО 10 января 2023 года. Однако спустя год одна из участвующих в производстве NASAMS компаний заявила, что у нее нет канадского контракта. Об этом сообщает CTV News.

"План состоит в том, чтобы Канада оплатила правительству Соединенных Штатов полную стоимость, а США заключили соглашение о продаже военной продукции за границу напрямую с Украиной. Такая договоренность позволяет Канаде избежать обращения к правительству США за дальнейшим разрешением на отправку системы в Украину, которое необходимо каждый раз, когда американские военные технологии продаются за пределами страны", — говорится в материале.

Отмечается, что Канада заплатила за систему NASAMS в марте прошлого года, но все же в настоящий момент неизвестно, когда она попадет в Украину. Представитель Министерства обороны Канады заявил, что работает с американскими партнерами над определением сроков поставки.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский после разговора с премьером Канады Джастином Трюдо заявил, что благодарен ему за готовность помочь Киеву.

"Мы остаемся в тесном контакте с украинскими официальными лицами относительно наиболее насущных оборонных потребностей Украины, и Канада будет продолжать усиливать и удовлетворять эти потребности, предоставляя всестороннюю военную помощь", – написала пресс-секретарь ведомства Андре-Ан Пулен в ответе на вопрос по электронной почте.

Она подчеркнула, что правительство США подписало контракт с американским производителем оружия Raytheon на поставку системы NASAMS, которая производится Raytheon и норвежской Kongsberg. Представитель Kongsberg заявил, что компания не имеет контракта с США по канадскому контракту.

"Ведомство, занимающееся закупками, все еще рассматривает вопрос о закупке системы от Канады", – говорится в сообщении.

Также в материале напомнили, что в ноябре 2022 года Минобороны Штатов подписало контракт на 1,2 млрд долларов на системы NASAMS, предназначенные для Украины. В публичной соообщении о данном контракте сказано, что ожидаемая дата его завершения — ноябрь 2025 года. При этом в Пентагоне не ответили, подпадает ли NASAMS под действие этого контракта и когда она будет поставлена.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в октябре 2023 года Украина получила от партнеров ракеты ATACMS, но они оказались не такими, как ожидал Киев. Те ракеты, что были поставлены, имеют радиус действия 165 км, а это это почти вдвое меньше, чем ожидалось.

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