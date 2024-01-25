Россия пытается найти дыры в ПВО Украины: в Пентагоне сделали тревожное заявление

Россияне проводят комбинированные атаки и пытаются заставить Украину тратить зенитные ракеты

Российские террористы пытаются прощупывать украинскую систему противовоздушной обороны в поисках дыр и неприкрытых мест. По мнению террористов, такие пробелы могли появиться там после того, как США приостановили военную помощь Украине.

Об этом сказала на брифинге заместитель министра обороны США по международной безопасности Селесте Валландер, сообщает информационное агентство Reuters. Она отметила, что последние атаки террористов были комбинированными.

Россияне пытаются использовать сочетание баллистических и крылатых ракет и беспилотников, выискивая уязвимые районы. Одновременно российские террористы пытаются заставить Украину тратить на отражение этих нападений дефицитные зенитные ракеты.

"Пока им это не удалось. За последние несколько лет у украинцев большой опыт того, как противостоять российским нападениям", — отметила замминистра.

По ее словам, США заставили союзников активизироваться для помощи Украине – чтобы помочь украинцам преодолеть нехватку определенных видов вооружений, в том числе тех, которые не производятся на украинской территории. Однако даже несмотря на привлечение союзников Киев остается озабоченным – украинские генералы прямо говорят, что у подразделений нет необходимых запасов боеприпасов, признала Валландер.

Как сообщалось ранее, во время встречи "Рамштайна" глава Минобороны Рустем Умеров сообщил, что россияне постоянно пытаются найти слабые места в украинской обороне на земле и обойти ПВО. При этом он отметил, что благодаря интеграции технологий, обучения, точному принятию решений и координации можно перехитрить врага, применив асимметричный подход.

По оценкам западных аналитиков, то, что Украина смогла нейтрализовать два десятка ракет РФ средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а не ПВО, указывает на переломный момент в вопросе защиты неба. Украина заявила публично о высоком результате перехвата после состоявшейся 13 января атаки.