Укр

Создавалась против НАТО: в ISW объяснили беспомощность ПВО России под Петербургом

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Россия может пытаться прикрывать объекты "Панцирями", но их очень мало Новость обновлена 22 января 2024, 06:31
Россия может пытаться прикрывать объекты "Панцирями", но их очень мало

Система ПВО россиян не смогла отреагировать на новую угрозу – с той стороны ее просто не ждали

Российская противовоздушная оборона в Ленинградской области не сработала во время атаки украинских беспилотников, когда был поврежден завод путинских друзей-олигархов, поскольку вся система строилась для отражения возможных атак со стороны стран НАТО. Это значит, что против ударов с юга силы ПВО оказались полностью беспомощными.

Об этом пишет ISW в своем отчете за 21 января. Аналитики отмечают, что такая информация предоставляется российскими инсайдерскими источниками.

Российские системы ПВО в этом регионе расположены на таких позициях, чтобы прикрывать важные районы от возможных атак с северо-запада и запада. Именно в этом направлении находится враг, против которого с советских времен разворачивалась система ПВО – Североатлантический Альянс.

Кроме того, сейчас российский режим приступил к реформированию Ленинградского военного округа в рамках подготовки потенциальной войны против НАТО. Скорее всего, россияне размещают ПВО таким образом, чтобы они прикрывали линию вдоль границы с НАТО и перехватывали потенциальные угрозы с той стороны. Атака украинских БПЛА застала российскую оборону врасплох – это может заставить россиян передислоцировать как минимум системы малой дальности, чтобы пытаться перехватить и сбить беспилотники.

Со всем тем, по мнению аналитиков, российские террористы используют для прикрытия беспилотников системы малого радиуса действия – такие, как "Панцирь". Но их мало, и они не могут охватить все потенциальные маршруты украинских беспилотников в регионе. А привлечение дополнительных систем ПВО ослабит другие направления; продолжение украинских атак, скорее всего, усилит давление на всю противовоздушную оборону России в целом.

Напомним, что в ночь на 21 января в районе нефтяного терминала Морского торгового порта в поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел взрыв. Жители ближайших городов, живущих неподалеку от порта, сообщали о беспилотниках.

Позже там начался пожар. С предприятия пришлось эвакуировать около 150 человек.

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