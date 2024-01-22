Створювалася проти НАТО: в ISW пояснили безпорадність ППО Росії під Петербургом

Система ППО росіян не змогла відреагувати на нову загрозу – з того боку на неї просто не чекали

Російська протиповітряна оборона у Ленінградській області не спрацювала під час атаки українських безпілотників, коли було пошкоджено завод путінських друзів-олігархів, оскільки уся система будувалася для відбиття можливих атак з боку країн НАТО. Це значить, що проти ударів з півдня сили ППО виявилися повністю безпорадними.

Про це пише ISW у своєму звіті за 21 січня. Аналітики зазначають, що таку інформацію надають російські інсайдерські джерела.

Російські системи ППО в цьому регіоні розташовані на таких позиціях, щоб прикривати важливі райони від можливих атак з північного заходу та заходу. Саме у тому напрямку знаходиться ворог, проти якого з радянських часів розгорталася система ППО – Північноатлантичний Альянс.

Окрім того, зараз російський режим взявся за реформування Ленінградського військового округу в рамках підготовки потенційної війни проти НАТО. Скоріше за все, росіяни розміщують системи ППО таким чином, щоб вони прикривали лінію вздовж кордону з НАТО та перехоплювали потенційні загрози з того боку. Атака українських БПЛА застала російську оборону зненацька – це може змусити росіян передислокувати як мінімум системи малої дальності, щоб намагатися перехопити та збити безпілотники.

З усім тим, на думку аналітиків, російські терористи використовують для прикриття від безпілотників системи малого радіуса дії – такі, як "Панцир". Але їх мало і вони не можуть охопити усі потенційні маршрути українських безпілотників у регіоні. А залучення додаткових систем ППО ослабить інші напрямки; тож продовження українських атак, скоріше за все, посилить тиск на усю протиповітряну оборону Росії загалом.

Нагадаємо, що у ніч на 21 січня в районі нафтового термінала Морського торговельного порту в селищі Усть-Луга Ленінградської області стався вибух. Жителі найближчих міст, які живуть неподалік порту, повідомляли про безпілотники.

Пізніше там почалася пожежа. З підприємства довелося евакуювати близько 150 осіб.