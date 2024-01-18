Ранок у Бєлгороді розпочався з низки гучних вибухів: відео та деталі

Летіло 10 ракет

Вранці 18 січня низка вибухів розбудила мешканців Бєлгорода. У самій області було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві паблики. Губернатор В’ячеслав Гладков заявив про ракетну небезпеку у самому Бєлгороді.

Як заявив Гладков у ранковому відеозверненні, летіло десять ракет. Усі начебто "успішно" знищені протиповітряною обороною.

Карта Бєлгорода

Деякі телеграм-канали публікують момент нібито збивання повітряних цілей над Бєлгородом. На відео чути звуки вибухів.

Губернатор області каже, що є одна постраждала – жінка має осколкове поранення. З приводу пошкоджень він заявляє, що у селі М’ясоїдове різні пошкодження виявлено у двох приватних домоволодіннях. В одному будинку вибито вікна, в іншому зруйновано гараж. Також пошкоджено лінії електро- та газопостачання.

Місцева влада звинуватила Україну в ракетних ударах територією регіону. Зазначимо, що Міністерство оборони Росії не прокоментувало інцидент.

Раніше "Телеграф" писав, що у російському місті Білгород затримали банду, яка била перехожих. Один із лідерів банди начебто виявився "українець".