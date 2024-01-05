Як на росіян впливають удари по Бєлгороду: відомий соціолог дав чітку відповідь

Більшість населення РФ пасивна і не має твердого переконання щодо того, що відбувається

В останній тиждень суттєво почастішали як повітряні атаки на Україну, так і обстріли російського Бєлгорода. Здавалося б, це має стимулювати росіян швидше припинити війну, яка вже починає переходити на їхню територію.

Російський соціолог і публіцист Ігор Ейдман розповів в інтерв’ю "Телеграфу", що населення РФ не є однорідною масою, адже менше половини з них чітко знають, чи підтримують вони війну в Україні, чи не поділяють цілей Кремля.

Чому кількість обстрілів збільшилась — відповіли експерти

Приблизно до 20% виступають за продовження війни, це звані "ура-патріоти". Ще близько 20% не поділяють цінностей Путіна і впевнені, що війну варто припинити. Але більшість росіян мають досить нечіткі погляди, через що вони особливо схильні до пропаганди. Вони звикли слухати владу, тому не протестують і жодним чином не виступають проти "верхівки".

"Якщо дуже грубо визначити, то за результатами соцопитувань та моніторингу блогосфери, в Росії зараз є десь 15–20% людей, які за мир і не поділяють мети війни, проголошені Путіним. Ще 15–20% — відморожені ура-патріоти, людиноненависники, справжні фашисти, які марять про те, щоб знищити Україну, Київ і т. д. І решта маси — 60–70%, це таке, як говорили за часів Великої Французької революції, «болото», тобто люди з дуже нечіткими поглядами, які просто схильні до пропагандистської маніпуляції. Це обивателі, які живуть своїм приватним життям. Їм не близькі параноїдальні цілі та ідеї, які Путін транслює, але вони звикли слухатися у всьому владу і проти неї не виступають і не протестують", — сказав Ейдман.

Соціолог зазначив, що ті люди, які вже визначилися зі своїми поглядами, їх не змінять. Навіть обстріли Бєлгорода не повпливають на їхні позиції. Орієнтуватися потрібно на пасивних людей. За словами Ейдмана, вони дедалі частіше висловлюються в опитуваннях щодо припинення війни з Україною.

"Вони втомилися від цієї війни, але не готові протестувати навіть усередині себе, тобто чітко артикулювати навіть для самих себе, що вони проти війни чи проти Путіна. Але події на кшталт атаки на Бєлгород збільшують мотивацію таких людей до того, щоб війна швидше припинилася, посилюють їхню втому від війни", — сказав соціолог.

Ейдман зазначив, що це однаково ніяк не впливає на політику Кремля. Путін не звик прислухатися до громадської думки. Тож він не відмовиться від своєї ідеї знищити Україну. Путін намагатиметься це робити доти, доки йому "фізично не зламають на цій війні шию".

Докладніше про настрої росіян після обстрілу Бєлгорода можна прочитати в ексклюзивному матеріалі "Телеграфа": "Путін робить із себе пацана з серіалу, але він — нудний старий: російський соціолог"

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