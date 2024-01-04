З України не долетіло б: експерт розповів, хто може стояти за обстрілами Бєлгорода

У заявах росіян знайшлися розбіжності

Російські військові могли самі влаштувати обстріл Бєлгорода 30 грудня 2023 року. Метою такої провокації могло стати створення відповідної картини для населення РФ.

Про це в коментарі "Телеграфу" заявив військовий аналітик Дмитро Снєгирьов. За його словами, плутанина, що виникла навколо типу зброї, якою обстріляли місто, може вказувати на дотичність до обстрілу самих російських військових.

Як відомо, Міноборони РФ заявило, що Бєлгород атакували "касетними ракетами" РСЗВ "Вільха" (українська розробка не має такого боєзапасу — Ред.) та з чеських РСЗВ "Вампір". Водночас у в мережі місцеві мешканці поширювали інформацію про виявлення на місцях влучання вирв від РСЗВ "Град".

"Почнемо з того, що БМ-21 "Град" (як і його чеський аналог "Вампір" – Ред.) має дальність ураження до 22 кілометрів, тоді як відстань від наших позицій і умовних на сьогодні кордонів до Бєлгорода становить 35 км. Оскільки ця версія відпала, росіяни запустили іншу, з натяком на втягування у ситуацію НАТО: буцімто це були чеські "Вампіри". А тепер ми вже чуємо про обстріл Бєлгорода з розробки українського ВПК "Вільха" з радіусом ураження більш як 40 км", — зазначив він.

Снєгирьов підкреслив, що це дуже нагадує ситуацію з "прильотом" у Воронезькій області, де було буквально знесено пів вулиці. Він нагадав, що спочатку російська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що це начебто був удар ЗСУ, потім Міноборони РФ визнало, що це було так зване "аварійне сходження" ракети, запущеної по Україні, після чого Скабєєва видалила свої закиди в мережі.

Аналітик не виключає ймовірності того, що 30 грудня в Бєлгороді був застосований так званий "дружній вогонь". За його словами, це могла бути провокація з боку російських спецслужб задля створення відповідної картини для населення і спонукання його до пошуку зовнішнього ворога. Снєгирьов зазначив, що, звинувачуючи ЗСУ у вбивстві десятків цивільних з використанням західного озброєння, Росія може тиснути на міжнародну спільноту у питанні зменшення військової допомоги Україні.

"Однією з умов надання нам цього озброєння були гарантії про неможливість перенесення війни на територію РФ. Тому, створюючи штучні прецеденти, в Кремлі намагаються позбавити нас військово-технічної підтримки з боку країн Заходу. Втім, що наші партнери не готові повірити російській стороні, годі й казати. Про це свідчить реакція на скликання Росією Радбезу ООН і з боку європейських лідерів та відповідні заяви представників Білого дому", – підкреслив експерт.

Докладніше про те, кому насправді вигідні насправді вигідні удари по прифронтових російських містах і які наслідки для кожної зі сторін матиме масова загибель цивільного населення РФ, читайте у матеріалі "Телеграфа": "Бєлгород у вогні: хто стоїть за обстрілами російського міста і які наслідки це може мати".

Нагадаємо, у російському Бєлгороді під ранок 3 січня пролунала серія вибухів, голосно було й у районі. Також вибухи лунали у місті і 2 січня.