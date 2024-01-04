Из Украины не долетело бы: эксперт рассказал, кто может стоять за обстрелами Белгорода

В заявлениях россиян нашлись разногласия

Российские военные могли сами устроить обстрел Белгорода 30 декабря 2023 года. Целью такой провокации могло стать создание соответствующей картины для населения РФ.

Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил военный аналитик Дмитрий Снегирев. По его словам, путаница, возникшая вокруг типа оружия, которым обстреляли город, может указывать на причастность к обстрелу самих российских военных.

Как известно, Минобороны РФ заявило, что Белгород атаковали "кассетными ракетами" РСЗО "Ольха" (украинская разработка не имеет такого боезапаса — Ред.) и чешскими РСЗО "Вампир". В то же время в сети местные жители распространяли информацию об обнаружении на местах попадания воронок от РСЗО "Град".

"Начнем с того, что БМ-21 "Град" (как и его чешский аналог "Вампир" – Ред.) имеет дальность поражения до 22 километров, тогда как расстояние от наших позиций и условных на сегодняшний день границ до Белгорода составляет 35 км. Поскольку эта версия отпала, россияне запустили другую, с намеком на втягивание в ситуацию НАТО: якобы это были чешские "Вампиры". А теперь мы уже слышим об обстреле Белгорода из разработки украинского ВПК "Ольха" с радиусом поражения более 40 км", — отметил он.

Снегирев подчеркнул, что это очень напоминает ситуацию с "прилетом" в Воронежской области, где было буквально снесено пол улицы. Он напомнил, что сначала российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что это якобы был удар ВСУ, затем Минобороны РФ признало, что это было так называемое "аварийное схождение" ракеты, запущенной по Украине, после чего Скабеева удалила свои сообщения в сети.

Аналитик не исключает вероятности, что 30 декабря в Белгороде был применен так называемый "дружеский огонь". По его словам, это могла быть провокация со стороны российских спецслужб для создания соответствующей картины для населения и побуждения к поиску внешнего врага. Снегирев отметил, что, обвиняя ВСУ в убийстве десятков гражданских с использованием западного вооружения, Россия может давить на международное сообщество по вопросу уменьшения военной помощи Украине.

"Одним из условий предоставления нам этого вооружения были гарантии о невозможности переноса войны на территорию РФ. Поэтому, создавая искусственные прецеденты, в Кремле пытаются лишить нас военно-технической поддержки со стороны стран Запада. Впрочем, что наши партнеры не готовы поверить российской стороне, не стоит и говорить. Об этом свидетельствует реакция на созыв Россией Совбеза ООН и со стороны европейских лидеров и соответствующие заявления представителей Белого дома", – подчеркнул эксперт.

Подробнее о том, кому на самом деле выгодны действительно выгодные удары по прифронтовым российским городам и какие последствия для каждой из сторон будет иметь массовая гибель гражданского населения РФ, читайте в материале "Телеграфа": "Белгород в огне: кто стоит за обстрелами российского города и какие последствия это может иметь".

Напомним, в российском Белгороде к утру 3 января прозвучала серия взрывов, громко было и в районе. Также взрывы раздавались в городе и 2 января.