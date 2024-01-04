Белгород в огне: кто стоит за обстрелами российского города и какие последствия это может иметь

Россия обвинила Украину в терроризме, но все оказалось гораздо сложнее

Российская Белгородщина, граничащая с тремя украинскими областями, дважды за последние дни стала жертвой обстрелов и атак беспилотников. В результате ударов по самому Белгороду 30 декабря погибли 25 человек (в том числе пятеро детей), еще 109 получили ранения.

И хотя в Кремле эту атаку уже назвали местью Украины за массированный обстрел наших городов 29 декабря и даже созвали Совбез ООН для обсуждения "террористического акта", ни один из украинских чиновников фициально не прокомментировал эти обвинения.

Кому действительно выгодны удары по прифронтовым российским городам и какие последствия для каждой из сторон будет иметь массовая гибель гражданского населения РФ, "Телеграф" спрашивал у политических и военных экспертов.

Темная история на крови

После ряда взрывов, прогремевших в центре Белгорода, в российских СМИ вполне ожидаемо начали тиражировать информацию об обстреле жилых массивов и гражданской инфраструктуры со стороны Украины. Интересно, что в официальных источниках речь шла об атаке "кассетными ракетами" РСЗО "Вільха" (украинская разработка не имеет такого боезапаса) и из чешских РСЗО "Вампир", а в сети местные жители распространяли информацию об обнаружении на местах попадания воронок от РСЗО "Град".

По словам военного аналитика Дмитрия Снегирева, такая путаница в "показаниях" может свидетельствовать о причастности к обстрелу самих российских военных.

"Начнем с того, что БМ-21 "Град" (как и его чешский аналог "Вампир" – Ред .) имеет дальность поражения до 22 километров, тогда как расстояние от наших позиций и условных на сегодняшний день границ до Белгорода составляет 35 км. Так как эта версия отпала, россияне запустили другую, с намеком на вовлечение в ситуацию НАТО: вроде бы это были чешские "Вампиры", а теперь мы уже слышим об обстреле Белгорода разработкой украинского ВПК "Вільха" с радиусом поражения более 40 км.

Это очень напоминает ситуацию с "прилетом" в Воронежской области, где было буквально снесено пол улицы. Сначала пропагандистка Скабеева заявляет, что это был удар ВСУ, затем Минобороны РФ признает, что это было так называемое "аварийное схождение" ракеты, запущенной по Украине, после чего Скабеева молча удаляет свои упреки в сети", — отмечает эксперт в комментарии "Телеграфу".

Аналитик не исключает вероятности того, что 30 декабря в Белгороде был применен так называемый "дружеский огонь": провокация со стороны российских спецслужб для создания соответствующей картины для населения и побуждения к поиску внешнего врага.

Кроме того, обвиняя ВСУ в убийстве десятков гражданских с использованием западного вооружения, Россия может давить на международное сообщество по вопросу уменьшения военной помощи Украине.

"Одним из условий предоставления нам этого вооружения были гарантии о невозможности перенесения войны на территорию РФ. Поэтому, создавая искусственные прецеденты, в Кремле пытаются лишить нас военно-технической поддержки со стороны стран Запада. Впрочем, кажется, наши партнеры не готовы поверить российской стороне. Об этом свидетельствует реакция на созыв Россией Совбеза ООН со стороны европейских лидеров и соответствующие заявления представителей Белого дома", – отмечает аналитик.

"Рязанский сахар" снова в деле?

Следует отметить, что организация террористических актов с большим количеством жертв для дальнейшего обвинения в этом внешних врагов – одна из любимых тактик Кремля.

Именно таким образом в далеком 1999 году малоизвестный еще председатель ФСБ Владимир Путин заработал себе политические очки, организовав подрыв домов в Москве, Волгодонске и Буйнакске, в результате чего погибли 307 человек и пострадали 1700. Попытка взорвать жилой дом в Рязани мешками с гексогеном, который выдали за сахар, потерпела фиаско. Однако "крайними" все равно были назначены северо-кавказские боевики, параллельно с этим Россия начала Вторую чеченскую войну.

По словам военного эксперта Украинского института будущего, консультанта комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны Ивана Ступака, события в Белгороде очень напоминают кремлевские операции типа "рязанского сахара".

"Почему россияне не предоставили ни одного вменяемого доказательства, что это сделала Украина? Если бы это было так, достаточно было бы просто показать обломок этого боеприпаса. Мы видели лишь обломки российских С-300. Кроме того, не надо быть экспертом, чтобы понять, откуда все это летело. Среди местных достаточно тех, кто хорошо все понимает, но заявлять об этом – подписать себе приговор, поэтому одни верят и молчат, другие просто молчат.

Еще один момент: мотивы. Зачем это Украине кроме сатисфакции для украинцев в Facebook? Если бы прилетело по военному объекту, складам, производствам – да. Идти на такое, чтобы раздолбать каток и обесточить на два дня Белгород – это ерунда полная. Мы ведь не они", – говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

По словам Ивана Ступака, ударив по своему городу, Кремль мог в очередной раз успешно разыграть карту "врагов будем мочить в сортирах" для демонстрации россиянам решительности и воинственности Путина. Доказательством этого стали угрозы диктатора отомстить Украине за Белгород и следующая за ним массированная ракетная атака на Киев и Харьков 2 января.

Поддержка высокого рейтинга главы Кремля среди населения — одна из главных задач политического руководства РФ в 2024 году, ведь уже в марте там пройдут так называемые "президентские выборы".

"Проблема в том, что Путин стремительно стареет, а в России со времен СССР очень боятся образа старика у власти. Обратите внимание: все фото Путина, которые используют для агитационных материалов, были сделаны минимум 10 лет назад. Актуальная форма президента восторга не вызывает" , – говорит эксперт.

Ожидать какой-либо реакции цивилизованного мира на террористические операции РФ против своих же граждан не стоит, ведь ни ОБСЕ, ни ООН никак не повлияли на Россию даже после обстрела жилищных массивов в украинских городах 29 декабря и 2 января, отмечает Иван Ступак.

Продолжение следует

Не сумев привести доказательств того, что причиной смерти 25 граждан РФ в Белгороде стал непосредственно прилет со стороны Украины, в Минобороны России заявили, что ракеты все же были, но их сбили российские системы ПВО, в результате чего обломки упали на гражданских.

Несмотря на то, что Украина никоим образом не отреагировала на события в Белгороде на официальном уровне, источник "Телеграфа" в спецслужбах сообщил, что наши Силы обороны не причастны к данной атаке, ведь удары наносились по военным объектам на территории РФ, которые являются законными целями ВСУ. Остальные последствия – результат работы российской ПВО.

В то же время, полностью отказываться от посягательств на покой россиян Украина не готова. В частности, в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 30 декабря речь идет об атаке более 70 украинскими беспилотниками российской военной инфраструктуры и оборонных объектов возле Москвы, Тулы, Твери, Брянска и Белгорода.

В свою очередь, украинские источники заявили, что это стало ответом на масштабную российскую атаку по Украине 29 декабря.

По словам политического аналитика Олега Лисного, сегодняшние события в прифронтовых городах РФ являются прямым следствием ошибочной уверенности Кремля и его сторонников в том, что война с Украиной никогда не перейдет на территорию России.

"Во-первых, верить в то, что удар по Украине 2 января был "местью" за Белгород, могут только российские инфантилы. Для организации атаки таким количеством ракет нужно не несколько дней, а около месяца. Поэтому не следует ставить коня позади телеги. Скорее, Белгород был срежиссирован для того, чтобы затем устроить заранее запланированную атаку на Украину.

Во-вторых, агрессор очень зря отбросил мысль о том, что в эту игру можно играть вдвоем. Те или иные силы перенесли этот процесс на территорию России. И сейчас не имеет значения, какие именно это были силы, главное – это прямое, неотвратимое следствие ошибочной стратегии Владимира Путина и его нападения на Украину в целом. Теперь Кремлю приходится держать лицо и демонстрировать контролируемость ситуации. Проблема в том, что в их понимании контроль — это "удары мести" по Украине ракетами, которые почему-то падают в Воронежской области", — говорит аналитик в комментарии "Телеграфу"

Чем дольше будет продолжаться война в Украине, тем более регулярными и масштабными будут события, вроде обстрела Белгорода, уверен Олег Лисной.

Маховик этих процессов уже запущен, и со временем уже не будет иметь особого значения, что именно произошло в российском городе, ведь у каждой из сторон – Украины, РФ и Запада – будет своя трактовка и понимание ситуации. В частности, важным этапом станет осознание Западом необходимости превентивных ударов по территории России, отмечает политолог.