У Бєлгороді сильна канонада: це четверта атака за день (фото, відео)

У місті є руйнування у житловому секторі

У прикордонному місті Бєлгород, яке сьогодні вдень вже атакували, знову лунають вибухи. У місті звучить сирена, а у автомобілів спрацювала сигналізація.

Фото та відео вибухів публікують у місцевих Telegram-каналах. Мешканців просять пройти до укриття, хоча половина з них закрита на замок.

Вибухи у Бєлгороді пролунали близько 21:30 увечері 2 січня. У місті включили сирену ракетної небезпеки, а також повідомляється про роботу ППО. Примітно, що у Таворово (Бєлгородська область) одна з ракет ЗРК "Панцирь" залетіла до будинку росіян, пробивши стелю. Упав розгінний блок у житловій кімнаті поруч із ліжком і не розірвався. Нібито ніхто не постраждав.

Також у мережі публікують фото якихось уламків, які росіяни нібито знаходять на вулицях Бєлгорода після вибухів. Що це таке поки що неясно. У місцевих Telegram-каналах припустили, що четверта атака за день націлена на залізничний вокзал. Вибухи чули у різних районах Бєлгорода: у районі "Сіті Молла", на Харгорі.

Губернатор Бєлгородської області заявив, що ППО нібито збило дев'ять повітряних цілей на підльоті до міста. Постраждалих, за попередньою інформацією, немає, але є руйнування.

"У місті є пошкодження у приватному секторі — у 3 домоволодіннях вибиті вікна. Також пошкоджено газову трубу та один легковий автомобіль. У Білгородському районі у трьох домоволодіннях пошкоджено покрівлю. Інформація уточнюється", — написав він.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під час атаки на Бєлгород був убитий офіцер Слідчого комітету. Раніше він брав участь у боях на території України.