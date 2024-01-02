В российском Белгороде сильная канонада: это четвертая атака за день (фото, видео)

В городе есть разрушения в жилом секторе

В приграничном городе Белгород, который сегодня днем уже атаковали, снова раздаются взрывы. В городе звучит сирена, а у автомобилей сработала сигнализация.

Фото и видео взрывов публикуют в местных Telegram-каналах. Жителей просят пройти в укрытия, хотя половина из них закрыта на замок.

Взрывы в Белгороде прогремели около 21:30 вечером 2 января. В городе включили сирену ракетной опасности, а также сообщается о работе ПВО. Примечательно, что в Таворово (Белгородская область) одна из ракет от ЗРК "Панцирь" залетела в дом россиян, пробив потолок. Упал разгонный блок в жилой комнате рядом с кроватью и не разорвался. Якобы, никто не пострадал.

Также в сети публикуют фото каких-то обломков, которые россияне якобы находят на улицах Белгорода после взрывов. Что это такое пока неясно. В местных Telegram-каналах предположили, что четвертая за день атака нацелена на железнодорожный вокзал. Взрывы слышали в разных районах Белгорода: в районе "Сити Молла", на Харгоре.

Губернатор Белгородской области заявил, что ПВО якобы сбила девять воздушных целей на подлете к городу. Пострадавшим, по предварительной информации, нет, но есть разрушения.

"В городе есть повреждения в частном секторе — в 3 домовладениях выбиты окна. Также повреждены газовая труба и один легковой автомобиль. В Белгородском районе в трех домовладениях повреждена кровля. Информация уточняется", — написал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что во время атаки на Белгород был убить офицер Следственного комитета. Ранее он принимал участие в боях на территории Украины.