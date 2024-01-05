Как на россиян влияют удары по Белгороду: известный социолог дал четкий ответ

Большая часть населения РФ пассивна и не имеет твердого убеждения насчет происходящего

В последнюю неделю существенно участились как воздушные атаки на Украину, так и обстрелы российского Белгорода. Казалось бы, это должно простимулировать россиян скорее прекратить войну, которая уже начинает переходить на их территорию.

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман рассказал в интервью "Телеграфу", что население РФ не является однородной массой, ведь менее половины из них четко знают, поддерживают они войну в Украине или же не разделяют целей Кремля.

Почему количество обстрелов увеличилось - ответили эксперты

Примерно до 20% выступают за продолжение войны, это так называемые "ура-патриоты". Еще около 20% не разделяют ценностей Путина и уверены в том, что войну стоит прекратить. Но большинство россиян имеют весьма нечеткие взгляды, из-за чего они особо подвержены пропаганде. Они привыкли слушать власть, поэтому не протестуют и никаким образом не выступают против "верхушки".

"Если очень грубо определить, то по результатам соцопросов и мониторинга блогосферы, в России сейчас есть где-то 15–20% людей, которые за мир и не разделяют цели войны, провозглашенные Путиным. Еще 15–20% — отмороженные ура-патриоты, человеконенавистники, настоящие фашисты, которые грезят о том, чтобы уничтожить Украину, Киев и т.д. И остальная масса — 60–70%, это такое, как говорили во времена Великой Французской революции, "болото". То есть, люди с очень нечеткими взглядами, которые просто подвержены пропагандистской манипуляции. Это обыватели, живущие своей частной жизнью. Им не близки параноидальные цели и идеи, которые Путин транслирует, но они привыкли слушаться во всем власть и против нее не выступают и не протестуют", — сказал Эйдман.

Социолог отметил, что те люди, которые уже определились со своими взглядами, их не поменяют. Даже обстрелы Белгорода не изменят их позиций. Ориентироваться нужно на пассивных людей. По словам Эйдмана, они все чаще высказываются в опросах о прекращении войны с Украиной.

"Они устали от этой войны, но не готовы протестовать даже внутри себя, то есть, четко артикулировать даже для самих себя, что они — против войны или против Путина. Но события вроде атаки на Белгород увеличивают мотивацию таких людей к тому, чтобы война скорее прекратилась, усиливают их усталость от войны", — сказал социолог.

Эйдман отметил, что это все равно никак не влияет на политику Кремля. Путин не привык прислушиваться к общественному мнению. Поэтому он не откажется от своей идеи уничтожить Украину. Путин будет пытаться это делать до тех пор, пока ему "физически не сломают на этой войне шею".

Подробнее о настроениях россиян после обстрела Белгорода можно прочитать в эксклюзивном материале "Телеграфа": "Путин строит из себя пацана из сериала, но он — скучный старик: российский социолог"

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