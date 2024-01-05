Спецназ ГУР наделал шума в Белгородской области РФ: видео рейда и резонансные детали
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Украинская разведка дала достойный ответ врагу за диверсии
Главное управление разведки (ГУР) Украины провело специальную операцию на враждебных позициях в Грайворонском районе Белгородской области. Спецслужбы заминировали единственный путь, по которому передвигались российские военные.
В результате наезда на мины, а также из-за огневого налета спецназа враг понес потери. Как сообщает ГУР, количество раненых и ликвидированных пока уточняется.
В сообщении украинских спецслужб говорится, что им стало известно о предстоящей проверке высшего руководства армии РФ военных на этой позиции. Причиной послужило недовольство обычных солдат. Они жаловались на плохие условия службы.
ГУР провело спецоперацию. Преследовали были две задачи: нанести урон вражеской армии и ухудшить морально-психологическое состояние военных. Для этого заменяли единственную дорогу, которой пользовались оккупанты, и совершили атаку на взводный опорный пункт.
"В результате огневого налета с применением стрелкового оружия и минометов, а также подрыва на украинских минах враг понес потери. Количество ликвидированных и раненых оккупантов уточняется", ― говорится в сообщении.
Ранее "Телеграф" писал, что ГУР обнародовала видео с российского аэродрома. На ролике видно как горит самолет Су-34. Сразу же распространился слух, что к этому инциденту причастны украинские спецслужбы.