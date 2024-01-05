Спецназ ГУР наробив галасу в Бєлгородській області РФ: відео рейду та резонансні деталі

Українська розвідка дала гідну відповідь ворогу за диверсії

Головне управління розвідки (ГУР) України провело спеціальну операцію на ворожих позиціях у Грайворонському района Бєлгородської області. Спецслужби замінували єдину дорогу, якою пересувались російскі військові.

Внаслідок наїзду на міни, а також через вогневий нальот спецназу ворог зазнав втрат. Як повідомляє ГУР, кількість поранених та ліквідованих поки що уточнюється.

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У повідомленні українських спецслужб говориться, що їм стало відомо про майбутню перевірку вищого керівництва армії РФ військових на цій позиції. Причиною стало невдоволення звичайних солдатів. Вони жалілись на погані умови служби.

ГУР провело спецоперацію. На меті мали дві задачі: завдати втрат ворожій армії та погіршити морально-психологічний стан. Для цього замінували єдину дорогу, якою користувались окупанти, та здійснили атаку на взводний опорний пункт.

"Внаслідок вогневого нальоту із застосуванням стрілецької зброї та мінометів, а також підриву на українських мінах ворог зазнав втрат. Кількість ліквідованих та поранених окупантів уточнюється", ― йдеться у повідомленні.

Відео рейду ГУР

Раніше "Телеграф" писав, що ГУР оприлюднила відео з російського аеродрому. На ролику видно як палає літак Су-34. Одразу ж поширились чутки, що до цього інциденту причетні українські спецслужби.