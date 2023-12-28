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Буданов не обдурив: у ГУР пояснили прогнози про захід до Криму влітку 2023 року

Автор
Марина Іщенко Марина Іщенко
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Маємо успіхи на Півдні
Маємо успіхи на Півдні. Фото armyinform.com.ua

Удари української армії стали для РФ катастрофою

В мережі йде обговорення, щодо звільнення Криму нашими військовими, але заяви офіційних осіб та військово-політичного керівництва — це інструмент впливу. Втім, прогнози про захід українців у Крим справдилися, українці там були цього року.

Про це сказав представник управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю "Суспільному". Він прокоментував інформацію, що українці цього року може зайти в окупований Крим, наголосивши, що інформація — це також зброя.

"Інформація від офіційних осіб, від військово-політичного керівництва, також інструмент впливу. Вони робляться тоді, коли це потрібно та отримується відповідний результат", — сказав він.

ЗСУ були в Криму

Юсов наголосив, що українські військові цього року, зокрема, влітку побували у тимчасово окупованому Криму. Вони здійснили низку успішних операцій на півострові та поблизу нього. Зокрема, були також і вилазки.

Однією з вдалих операцій українських розвідників було повернення контролю над "вишками Бойка" — нафтовидобувними платформами біля берегів Криму у Чорному морі, які Росія захопила ще у 2015 році. Окупанти застосовували конструкцію з початку повномасштабного вторгнення у військових цілях.

Успіхи наших військових на півострові

За словами представника ГУР МОУ, в порівнянні з 2022, в цьому році кількість операцій та завданих ударів по живій силі та засобам окупантів у Криму, значно зросла. Це стосується, як військових, так і логістичних обʼєктів, які використовуються в військових цілях.

Окрім цього, внаслідок атак Сил оборони України, Росія змушена передислоковувати судна, зокрема і підводні човни.

"В нас тепер в активі знищений російський підводний човен, а також знищене дороге обладнання, уражена фахова жива сила, яка була залучена в ремонті та відновленні цих ворожих суден", — поділився він.

Юсов додав, що удар по штаб-квартирі Чорноморського Флоту РФ в Севастополі став репутаційною катастрофою для окупантів. Зараз армія Росії на півострові, намагаються змінювати, передислоковувати та приховувати військову інфраструктуру.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна готує новий контрнаступ, а Залужний змінив стратегію. За наявності винищувачів, ударних вертольотів та безпілотників Україна зможе підтримати наступ своїх військ

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#Крим #Контрнаступ #ГУР #ЗСУ