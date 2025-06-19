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Хронологія війни – день 1212: росіяни повільно просуваються на фронті, але зазнають великих втрат

Автор
Геннадій Лубенець
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Триває 1212 день повномасштабної війни Росії проти України. Фото telegraf.com.ua Новина оновлена 19 червня 2025, 01:00
Триває 1212 день повномасштабної війни Росії проти України. Фото telegraf.com.ua

19 червня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу інформувати, що зараз відбувається як на полі бою, так і на дипломатичному фронті.

За вікном четвер, 19 червня 2025 року, Росіяни продовжують тиснути на фронті, щодня захоплюючи близько 15-20 квадратних кілометрів території ціною втрати близько 1000 солдатів. Основними напрямками залишаються Покровське та Курське, але обстріли фіксуються практично на всій лінії фронту.

Як проходить 1212-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 19 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

1:00 Путін повідомив, що готовий провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на завершальному етапі переговорів "щоб поставити крапку". За його словами, наступний раунд переговорів можливий після 22 червня.

00:00 Росіяни знову запустили велику кількість безпілотників. Моніторингові групи повідомляють про БПЛА над центральними та східними областями

Обстріли 19 червня
БПЛА над Україною

Про те, що відбувалося 16 червня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1209: завершальний етап повернення тіл загиблих військових в Україну та повітряний терор Росії

З ситуацією в Україні 17 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1210: масована атака Росії по Україні, десятки загиблих та постраждалих

Про новини та події 18 червня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1211: Україна відходить від масової атаки, а росіяни продовжують атакувати на фронті

Теги:
#Україна #Росія #Війна