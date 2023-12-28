Буданов не обманул: в ГУР объяснили прогнозы о заходе в Крым летом 2023 года

Удары украинской армии стали для РФ катастрофой

В сети идет обсуждение относительно освобождения Крыма нашими военными, но заявления официальных лиц и военно-политического руководства — это инструмент влияния. Впрочем, прогнозы о мероприятии украинцев в Крым оправдались, украинцы там были в этом году.

Об этом сказал представитель управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью "Суспільному". Он прокомментировал информацию, что украинцы в этом году могут зайти в оккупированный Крым, подчеркнув, что информация — это тоже оружие.

"Информация от официальных лиц, от военно-политического руководства, также инструмент влияния. Они делаются тогда, когда это нужно и получается соответствующий результат", — сказал он.

ВСУ были в Крыму

Юсов подчеркнул, что украинские военные в этом году, в частности, летом побывали во временно оккупированном Крыму. Они провели ряд успешных операций на полуострове и вблизи него. В частности, были также вылазки.

Одной из удачных операций украинских разведчиков было возвращение контроля над "вышками Бойко" — нефтедобывающими платформами у берегов Крыма в Черном море, которые Россия захватила еще в 2015 году. оккупанты применяли конструкцию с начала полномасштабного вторжения в военных целях.

Удачи наших военных на полуострове

По словам представителя ГУР МОУ, по сравнению с 2022, в этом году количество операций и нанесенных ударов по живой силе и средствам оккупантов в Крыму значительно возросло. Это касается как военных, так и логистических объектов, используемых в военных целях.

Кроме этого, в результате атак Сил обороны Украины, Россия вынуждена передислоцировать суда, в том числе и подлодки.

"У нас теперь в активе уничтожена российская подлодка, а также уничтожено дорогостоящее оборудование, поражена профессиональная живая сила, которая была привлечена в ремонте и восстановлении этих вражеских судов", — поделился он.

Юсов добавил, что удар по штаб-квартире Черноморского флота РФ в Севастополе стал репутационной катастрофой для оккупантов. Сейчас армия России на полуострове пытаются менять, передислоцировать и скрывать военную инфраструктуру.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина готовит новое контрнаступление, а Залужный изменил стратегию. При наличии истребителей, ударных вертолетов и беспилотников, Украина сможет поддержать наступление своих войск.