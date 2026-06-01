Число пострадавших возросло. Главное о ночной атаке на Украину (фото и видео)

Враг нанес удары по гражданским объектам

В ночь на понедельник, 1 июня, россияне атаковали Украину беспилотниками. Враг ударил по многоэтажкам в Харькове и Одессе, также под обстрелами находились Сумы и Чернигов.

Обновлено 8:40 В Харькове из-за вражеской атаки пострадали четыре женщины, информирует ГСЧС. В результате одного из попаданий в жилом квартале Основанского района Харькова разрушены два гаража, в которых возник пожар. Также повреждены многоэтажные жилые дома, легковые автомобили и гаражные боксы.

Количество пострадавших в Одессе возросло до шести человек, — Олег Кипер. Двое пострадавших госпитализированы.

"В Одессе зафиксировано попадание вражеского БпЛА в первый этаж многоэтажки. В результате удара частично разрушены квартиры, фасад и балконы с 1 по 4 этаж. Повреждены остекления, а также припаркованные рядом автомобили. Пострадали двое жителей", — пишет он.

Еще три человека пострадали в результате попадания дрона по жилым домам и разрушения квартир с последующим возгоранием. Также зафиксировано попадание в складские помещения, ангар с пшеницей, недействующее административное здание. Один человек пострадал.

На Черниговщине в результате российского удара БпЛА травмированы восемь человек, среди них трое детей.

В селе Сновское Корюковского района в результате попадания возник пожар в доме культуры. В поселке Рипки из-за атаки повреждено частное домохозяйство.

Утром враг ударил также по Запорожью, сообщил глава Запорожской ОВ Иван Федоров. Пострадала 73-летняя женщина.

Одесса

Как сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, один из российских дронов попал в девятиэтажку, частично разрушен первый и второй этажи. По состоянию на 7:00, в результате двух ночных атак на город, пострадали пять человек. Повреждены многоквартирные дома в разных районах города, админздание и инфраструктура, пишет "Одесса. Официально".

Поврежден фасад здания и балконы. Возник пожар, также произошло возгорание двух одноэтажных домов.

Харьков и Богодухов

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов проинформировал, что в результате вражеского "прилета" в Основянском районе областного центра вспыхнул пожар. Произошло попадание в пятиэтажное здание. Также удар БпЛА зафиксирован на окраине Харькова. Пострадали два человека.

Кроме пятиэтажки, пострадали многоэтажки неподалеку. Также повреждены авто и пять гаражей, еще два гаража — разрушены до основания. Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал, что также зафиксировано около 10 вражеских ударов в окрестностях Слободского района. Также попадание в Киевском районе города. Кроме того, вражеский дрон типа "молния" ударил по Холодногорскому району. Повреждены три частных дома.

Кроме того, Россия атаковала дронами город Богодухов. Пострадала 39-летняя женщина, которая подверглась острой реакции на стресс.

Сумы

Начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщил, что вражеский дрон "Герань-2" нанес удар по жилому сектору в Ковпаковском районе Сум. Предварительно обошлось без пострадавших.

Однако есть разрушения — в дошкольном учебном заведении выбито более 20 окон. Также есть повреждения в четырех близлежащих жилых домах – около 60 окон и балконных рам.

Чернигов

Удар вражеского беспилотника произошел также в Чернигове, сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. По предварительным данным, дрон ударил по территории, где размещаются транспортные средства.

Как сообщал "Телеграф" 31 мая Россия нанесла удар по Днепру. Вражеским дроном было уничтожено отделение №1 "Новой почты", здание выгорело дотла. Сотрудники не пострадали.