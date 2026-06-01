Укр

Число пострадавших возросло. Главное о ночной атаке на Украину (фото и видео)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Последствия вражеских ударов Новость обновлена 01 июня 2026, 09:01
Последствия вражеских ударов. Фото Коллаж "Телеграф"

Враг нанес удары по гражданским объектам

В ночь на понедельник, 1 июня, россияне атаковали Украину беспилотниками. Враг ударил по многоэтажкам в Харькове и Одессе, также под обстрелами находились Сумы и Чернигов.

Обновлено 8:40 В Харькове из-за вражеской атаки пострадали четыре женщины, информирует ГСЧС. В результате одного из попаданий в жилом квартале Основанского района Харькова разрушены два гаража, в которых возник пожар. Также повреждены многоэтажные жилые дома, легковые автомобили и гаражные боксы.

Последствия удара РФ по Харькову 1.06.2026
Поврежден автомобиль. Фото: ГСЧС
Последствия удара РФ по Харькову 1.06.2026
В доме вынесло рамы. Фото: ГСЧС

Количество пострадавших в Одессе возросло до шести человек, — Олег Кипер. Двое пострадавших госпитализированы.

"В Одессе зафиксировано попадание вражеского БпЛА в первый этаж многоэтажки. В результате удара частично разрушены квартиры, фасад и балконы с 1 по 4 этаж. Повреждены остекления, а также припаркованные рядом автомобили. Пострадали двое жителей", — пишет он.

Последствия удара РФ по Одессе 1.06.2026
Поврежден дом. Фото: t.me/odeskaODA
Последствия удара РФ по Одессе 1.06.2026
Жители вынуждены были выйти из квартир ночью. Фото: t.me/odeskaODA

Еще три человека пострадали в результате попадания дрона по жилым домам и разрушения квартир с последующим возгоранием. Также зафиксировано попадание в складские помещения, ангар с пшеницей, недействующее административное здание. Один человек пострадал.

На Черниговщине в результате российского удара БпЛА травмированы восемь человек, среди них трое детей.

Последствия удара РФ по Черниговщине 1.06.2026
Возник пожар. Фото: ГСЧС
Последствия удара РФ по Черниговщине 1.06.2026
Горели грузовики. Фото: ГСЧС
Последствия удара РФ по Черниговщине 1.06.2026
Спасатели потушили пожар. Фото: ГСЧС

В селе Сновское Корюковского района в результате попадания возник пожар в доме культуры. В поселке Рипки из-за атаки повреждено частное домохозяйство.

Утром враг ударил также по Запорожью, сообщил глава Запорожской ОВ Иван Федоров. Пострадала 73-летняя женщина.

Последствия удара РФ по Запорожью 1.06.2026
Поврежден дом. Фото: Запорожская ОВА
Последствия удара РФ по Запорожью 1.06.2026
Разрушения значительны. Фото: Запорожская ОВА

Одесса

Как сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, один из российских дронов попал в девятиэтажку, частично разрушен первый и второй этажи. По состоянию на 7:00, в результате двух ночных атак на город, пострадали пять человек. Повреждены многоквартирные дома в разных районах города, админздание и инфраструктура, пишет "Одесса. Официально".

Последствия удара РФ по Одессе 1.06.2026
На место быстро прибыли спасатели
Последствия удара России по Одессе 1.06.2026
Поврежденный дом
Последствия удара РФ по Одессе 1 июня 2026 года
Последствия обстрела
Последствия удара РФ по Одессе 1.06.2026
Есть значительные разрушения
Последствия удара РФ по Одессе 1.06.2026
Возникли пожары

Поврежден фасад здания и балконы. Возник пожар, также произошло возгорание двух одноэтажных домов.

Харьков и Богодухов

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов проинформировал, что в результате вражеского "прилета" в Основянском районе областного центра вспыхнул пожар. Произошло попадание в пятиэтажное здание. Также удар БпЛА зафиксирован на окраине Харькова. Пострадали два человека.

Последствия удара РФ по Харькову 1.06.2026
Произошло возгорание
Последствия удара России по Харькову 1.06.2026
Работа спасательных служб
Последствия удара РФ по Харькову 1 июня 2026 года
Поврежденный дом

Кроме пятиэтажки, пострадали многоэтажки неподалеку. Также повреждены авто и пять гаражей, еще два гаража — разрушены до основания. Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал, что также зафиксировано около 10 вражеских ударов в окрестностях Слободского района. Также попадание в Киевском районе города. Кроме того, вражеский дрон типа "молния" ударил по Холодногорскому району. Повреждены три частных дома.

Кроме того, Россия атаковала дронами город Богодухов. Пострадала 39-летняя женщина, которая подверглась острой реакции на стресс.

Сумы

Начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщил, что вражеский дрон "Герань-2" нанес удар по жилому сектору в Ковпаковском районе Сум. Предварительно обошлось без пострадавших.

Однако есть разрушения — в дошкольном учебном заведении выбито более 20 окон. Также есть повреждения в четырех близлежащих жилых домах – около 60 окон и балконных рам.

Чернигов

Удар вражеского беспилотника произошел также в Чернигове, сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. По предварительным данным, дрон ударил по территории, где размещаются транспортные средства.

Как сообщал "Телеграф" 31 мая Россия нанесла удар по Днепру. Вражеским дроном было уничтожено отделение №1 "Новой почты", здание выгорело дотла. Сотрудники не пострадали.

Теги:
#Сумы #Одесса #Харьков #Чернигов #Атака #Беспилотники