Дроны наделали шума в России: подожгли танкер и атаковали нефтебазу (видео)

Под удар снова попали важные объекты врага

В ночь на 30 мая беспилотники массированно атаковали город Таганрог в Ростовской области России: после многочисленных взрывов возник пожар в районе порта. Также дроны посетили Краснодарский край.

Таганрог – танкер и резервуар с горючим

Атаку подтвердил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он заявил, что в результате обстрела в порту загорелся танкер, также горит резервуар с горючим и административное здание. В то же время, местные сообщали также о взрывах в районе авиационного завода.

В мэрии Таганрога ближе к утру заявили, что пожар в порту якобы был ликвидирован. Разлива нефтепродуктов в результате обстрела зафиксировано не было, утверждают там.

Армавир — нефтебаза

Также под удар беспилотников попал город Армавир Краснодарского края. По предварительным данным, там была атакована нефтебаза "Южная нефтяная компания". После взрывов возникло возгорание.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 27 мая, в российских городах Таганрог (Ростовская область), Воронеж и Туапсе (Краснодарский край) также прогремели взрывы. После них возникли пожары. Были поражены важные объекты оккупантов.