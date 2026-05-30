Дрони наробили галасу у Росії: підпалили танкер та атакували нафтобазу (відео)

Під удар знову потрапили важливі об'єкти ворога

У ніч на 30 травня безпілотники масовано атакували місто Таганрог Ростовської області Росії: після численних вибухів виникла пожежа в районі порту. Також дрони навідалися у Краснодарський край.

Таганрог — танкер та резервуар з пальним

Атаку підтвердив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар. Він заявив, що внаслідок обстрілу у порту загорівся танкер, також горить резервуар з пальним та адміністративна будівля. Водночас місцеві повідомляли також про вибухи у районі авіаційного заводу.

У мерії Таганрога ближче до ранку заявили, що пожежу у порту, нібито ліквідували. Розливу нафтопродуктів внаслідок обстрілу зафіксовано не було, стверджують там.

Армавір — нафтобаза

Також під удар безпілотників потрапило місто Армавір Краснодарського краю. За попередніми даними, там було атаковано нафтобазу "Південна нафтова компанія". Після вибухів виникло займання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч на 27 травня, в російських містах Таганрог (Ростовська область), Вороніж, та Туапсе (Краснодарський край) також пролунали вибухи. Після них виникли пожежі. Було уражено важливі об'єкти окупантів.