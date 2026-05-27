Ніч мегавибухів у Росії. Дісталося авіазаводу, стратегічному аеродрому та нафтобазі (фото і відео)

Росіяни пишуть, що атак могло бути завдано з використанням ракет

В ніч на середу, 27 травня, в російських містах Таганрог (Ростовська область), Вороніж, та Туапсе (Краснодарський край) пролунали вибухи. Після них виникли пожежі, за попередніми даними, уражено важливі об'єкти окупантів.

Таганрог — авіаційний ремонтний завод

Як повідомляє Telegram-канал ASTRA, згідно з OSINT-аналізом кадрів від очевидців, після вибухів дим підіймається на території авіаційного ремонтного заводу 325. Кадри знято приблизно на відстані близько 2.8 км від підприємства.

Місце прильоту. Фото: t.me/astrapress

Місце атаки. Фото: t.me/astrapress

Дим після вибухів. Фото: Exilenova+

Авіаційний ремонтний завод 325 / ВАТ "325 АРЗ" — це авіаремонтне підприємство, розташоване в Таганрозі. Воно є стратегічно важливим підприємством оборонно-промислового комплексу РФ. Завод обслуговує, ремонтує та модернізує військово-транспортні літаки ворога. Підприємство перебуває під санкціями всіх країн Євросоюзу, США та України. Це підприємство вже потрапляло під атаку у грудні 2024 року.

Вороніж — важливий аеродром

У Воронежі атака була на аеродром/авіабазу ВКС Росії "Балтімор" (офіційна назва у внутрішніх документах РФ — Воронеж-Мальшево), пише Telegram-канал Exilenova+. За словами місцевих жителів, після кількох вибухів виникло задимлення.

Військовий аеродром "Балтімор" — це одна з ключових і стратегічно найважливіших авіабаз Повітряно-космічних сил Росії. Він розташований на околиці Воронежа, приблизно за 160–180 кілометрів від кордону з Україною.

Там постійно базується 47-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк. Його основне озброєння — фронтові винищувачі-бомбардувальники Су-34. Саме звідти ці літаки злітають для ударів по українських позиціях на фронті та прифронтових містах. Вони є основними носіями керованих авіабомб (КАБів).

Геолокація удару. Фото: Exilenova+

Туапсе — знову палає нафтобаза

У російському Туапсе вже п'ята масштабна атака за останній час. За даними Supernova+, там стався приліт. Після нього виникла пожежа на території нафтобази.

Задимлення над нафтобазою. Фото: Supernova+

Дим видно здалеку. Фото: Supernova+

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 27 травня пролунали потужні вибухи в окупованому Криму. Після них виникло задимлення у районі Севастопольської бухти. Також, за попередніми даними, є приліт у будівлю штабу ВПС Чорноморського флоту Росії.