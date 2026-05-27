Рус

Ніч мегавибухів у Росії. Дісталося авіазаводу, стратегічному аеродрому та нафтобазі (фото і відео)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
672
Наслідки атаки на РФ Новина оновлена 27 травня 2026, 07:51
Наслідки атаки на РФ. Фото Колаж "Телеграф"

Росіяни пишуть, що атак могло бути завдано з використанням ракет

В ніч на середу, 27 травня, в російських містах Таганрог (Ростовська область), Вороніж, та Туапсе (Краснодарський край) пролунали вибухи. Після них виникли пожежі, за попередніми даними, уражено важливі об'єкти окупантів.

Таганрог — авіаційний ремонтний завод

Як повідомляє Telegram-канал ASTRA, згідно з OSINT-аналізом кадрів від очевидців, після вибухів дим підіймається на території авіаційного ремонтного заводу 325. Кадри знято приблизно на відстані близько 2.8 км від підприємства.

Атака на Таганрог 27.05.2026
Місце прильоту. Фото: t.me/astrapress
Атака на Таганрог 27.05.2026
Місце атаки. Фото: t.me/astrapress
Атака на Таганрог 27.05.2026
Дим після вибухів. Фото: Exilenova+

Авіаційний ремонтний завод 325 / ВАТ "325 АРЗ" — це авіаремонтне підприємство, розташоване в Таганрозі. Воно є стратегічно важливим підприємством оборонно-промислового комплексу РФ. Завод обслуговує, ремонтує та модернізує військово-транспортні літаки ворога. Підприємство перебуває під санкціями всіх країн Євросоюзу, США та України. Це підприємство вже потрапляло під атаку у грудні 2024 року.

Увага! Деякі відео містять ненормативну лексику

Вороніж — важливий аеродром

У Воронежі атака була на аеродром/авіабазу ВКС Росії "Балтімор" (офіційна назва у внутрішніх документах РФ — Воронеж-Мальшево), пише Telegram-канал Exilenova+. За словами місцевих жителів, після кількох вибухів виникло задимлення.

Військовий аеродром "Балтімор" — це одна з ключових і стратегічно найважливіших авіабаз Повітряно-космічних сил Росії. Він розташований на околиці Воронежа, приблизно за 160–180 кілометрів від кордону з Україною.

Там постійно базується 47-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк. Його основне озброєння — фронтові винищувачі-бомбардувальники Су-34. Саме звідти ці літаки злітають для ударів по українських позиціях на фронті та прифронтових містах. Вони є основними носіями керованих авіабомб (КАБів).

Атака на аеродром Балтимор 27.05.2026
Геолокація удару. Фото: Exilenova+

Туапсе — знову палає нафтобаза

У російському Туапсе вже п'ята масштабна атака за останній час. За даними Supernova+, там стався приліт. Після нього виникла пожежа на території нафтобази.

Наслідки удару по Туапсе 27.05.2026
Задимлення над нафтобазою. Фото: Supernova+
Наслідки удару по Туапсе 27.05.2026
Дим видно здалеку. Фото: Supernova+

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 27 травня пролунали потужні вибухи в окупованому Криму. Після них виникло задимлення у районі Севастопольської бухти. Також, за попередніми даними, є приліт у будівлю штабу ВПС Чорноморського флоту Росії.

Теги:
#Росія #Воронеж #Атака #Таганрог #Туапсе