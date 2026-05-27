Після вибухів у Севастополі горить важлива для окупантів будівля (фото і відео)

У центр міста мчать "швидкі"

В ніч на середу, 27 травня, в окупованому Криму пролунало щонайменше чотири потужні вибухи. Після них виникло задимлення у Севастополі, у районі Севастопольської бухти, а також, за попередніми даними, є приліт у будівлю штабу ВПС Чорноморського флоту Росії на вулиці Гоголя.

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер" з посиланням на очевидців. Після знищення головного штабу ЧФ, штаб ВПС окупанти використовують як місце основного органу управління. Машини швидкої допомоги їдуть до центру Севастополя з різних куточків міста, повідомляють підписники каналу.

Близько 5 години ранку у Криму було оголошено ракетну небезпеку, працювала ворожа ППО. Рух Кримським мостом перекрили.

Уражена будівля. Фото: t.me/Crimeanwind

Задимлення після вибухів. Фото: t.me/Crimeanwind

Горить в районі бухти. Фото: t.me/Crimeanwind

Глава Меджлісу Рефат Чубаров звернувся з попередженням до жителів Криму

Рефат Чубаров звернувся до українців та кримських татар на території окупованого Криму, щоб вони трималися подалі від військових об'єктів Росії. Попередження він оприлюднив 26 травня.

"Враховуючи останні заяви Москви, а також істерику лаврова перед Рубіо, жителі кремля остаточно збожеволіли. Як наслідок — очікується ескалація взаємних ракетно-дронових ударів… При цьому окупований Крим за своєю насиченістю російськими військовими об'єктами є територією, яка в ударі — в пріоритетному порядку", — зазначив він.

Він порадив з 26 травня і на тиждень переміститися якнайдалі від місць розташування військових об'єктів російських окупантів.

"Бережіть себе та тримайтеся подалі від окупантів: і фізично, і ментально. Звільнення Криму невідворотне, як схід і захід сонця", — підсумував глава Меджлісу.

