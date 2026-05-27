После взрывов в Севастополе горит важное для оккупантов здание (фото и видео)
В центр города мчат "скорые"
В ночь на среду, 27 мая, в оккупированном Крыму прогремели по меньшей мере четыре мощных взрыва. После них возникло задымление в Севастополе, в районе Севастопольской бухты, а также, по предварительным данным, есть прилет в здание штаба ВВС Черноморского флота России на улице Гоголя.
Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на очевидцев. После уничтожения главного штаба ЧФ штаб ВВС оккупанты используют как место основного органа управления. Машины скорой помощи едут в центр Севастополя из разных уголков города, сообщают подписчики канала.
Около 5 часов утра в Крыму была объявлена ракетная опасность, работала вражеская ПВО. Движение по Крымскому мосту перекрыли.
Глава Меджлиса Рефат Чубаров обратился с предупреждением к жителям Крыма
Рефат Чубаров обратился к украинцам и крымским татарам на территории оккупированного Крыма, чтобы они держались подальше от военных объектов России. Предупреждение он обнародовал 26 мая.
"Учитывая последние заявления Москвы, а также истерику лаврова перед Рубио, жители Кремля окончательно сошли с ума. Как следствие — ожидается эскалация взаимных ракетно-дроновых ударов… При этом оккупированный Крым по своей насыщенности российскими военными объектами является территорией, которая в ударе — в приоритетном порядке", — отметил он.
Он посоветовал с 26 мая и на неделю переместиться подальше от мест расположения военных объектов российских оккупантов.
"Берегите себя и держитесь подальше от оккупантов: и физически, и ментально. Освобождение Крыма неотвратимо, как восход и закат", — подытожил глава Меджлиса.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Крыму в ночь на 18 апреля прозвучала серия взрывов. Были прилеты в Севастополе.