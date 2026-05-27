Ночь мега-взрывов в России. Досталось авиазаводу, стратегическому аэродрому и нефтебазе (фото и видео)

Россияне пишут, что атаки могли быть нанесены с использованием ракет

В ночь на среду, 27 мая, в российских городах Таганрог (Ростовская область), Воронеж и Туапсе (Краснодарский край) прогремели взрывы. После них возникли пожары, по предварительным данным, поражены важные объекты оккупантов.

Таганрог — авиационный ремонтный завод

Как сообщает Telegram-канал ASTRA, согласно OSINT-анализу кадров от очевидцев, после взрывов дым поднимается на территории авиационного ремонтного завода 325. Кадры сняты примерно на расстоянии около 2.8 км от предприятия.

Авиационный ремонтный завод 325/ОАО "325 АРЗ" — это авиаремонтное предприятие, расположенное в Таганроге. Оно является стратегически принципиальным предприятием оборонно-промышленного комплекса РФ. Завод обслуживает, ремонтирует и модернизирует военно-транспортные самолеты противника. Предприятие находится под санкциями всех стран Евросоюза, США и Украины. Это предприятие уже подпадало под атаку в декабре 2024 года.

Внимание! Некоторые видео содержат ненормативную лексику

Воронеж – важный аэродром

В Воронеже атака была на аэродром/авиабазу ВКС России "Балтимор" (официальное название во внутренних документах РФ — Воронеж-Мальшево), пишет Telegram-канал Exilenova+. По словам местных жителей, после нескольких взрывов возникло задымление.

Военный аэродром "Балтимор" – это одна из ключевых и стратегически важнейших авиабаз Воздушно-космических сил России. Он расположен на окраине Воронежа, примерно в 160-180 километрах от границы с Украиной.

Там постоянно базируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк. Его основное вооружение – фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34. Именно оттуда самолеты взлетают для ударов по украинским позициям на фронте и прифронтовых городах. Они являются основными носителями управляемых авиабомб (КАБ).

Туапсе — снова пылает нефтебаза

В российском Туапсе уже пятая масштабная атака за последнее время. По данным Supernova+, там произошел прилет. После него возник пожар на территории нефтебазы.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 27 мая раздались мощные взрывы в оккупированном Крыму. После них возникло задымление в районе Севастопольской бухты. Также, по предварительным данным, есть прилет в здание штаба ВВС Черноморского флота России.