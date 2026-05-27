Укр

Ночь мега-взрывов в России. Досталось авиазаводу, стратегическому аэродрому и нефтебазе (фото и видео)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
893
Последствия атаки на РФ Новость обновлена 27 мая 2026, 07:51
Последствия атаки на РФ. Фото Коллаж "Телеграф"

Россияне пишут, что атаки могли быть нанесены с использованием ракет

В ночь на среду, 27 мая, в российских городах Таганрог (Ростовская область), Воронеж и Туапсе (Краснодарский край) прогремели взрывы. После них возникли пожары, по предварительным данным, поражены важные объекты оккупантов.

Таганрог — авиационный ремонтный завод

Как сообщает Telegram-канал ASTRA, согласно OSINT-анализу кадров от очевидцев, после взрывов дым поднимается на территории авиационного ремонтного завода 325. Кадры сняты примерно на расстоянии около 2.8 км от предприятия.

Атака на Таганрог 27.05.2026
Место прилета. Фото: t.me/astrapress
Атака на Таганрог 27.05.2026
Место атаки. Фото: t.me/astrapress
Атака на Таганрог 27.05.2026
Дым после взрывов. Фото: Exilenova+

Авиационный ремонтный завод 325/ОАО "325 АРЗ" — это авиаремонтное предприятие, расположенное в Таганроге. Оно является стратегически принципиальным предприятием оборонно-промышленного комплекса РФ. Завод обслуживает, ремонтирует и модернизирует военно-транспортные самолеты противника. Предприятие находится под санкциями всех стран Евросоюза, США и Украины. Это предприятие уже подпадало под атаку в декабре 2024 года.

Внимание! Некоторые видео содержат ненормативную лексику

Воронеж – важный аэродром

В Воронеже атака была на аэродром/авиабазу ВКС России "Балтимор" (официальное название во внутренних документах РФ — Воронеж-Мальшево), пишет Telegram-канал Exilenova+. По словам местных жителей, после нескольких взрывов возникло задымление.

Военный аэродром "Балтимор" – это одна из ключевых и стратегически важнейших авиабаз Воздушно-космических сил России. Он расположен на окраине Воронежа, примерно в 160-180 километрах от границы с Украиной.

Там постоянно базируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк. Его основное вооружение – фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34. Именно оттуда самолеты взлетают для ударов по украинским позициям на фронте и прифронтовых городах. Они являются основными носителями управляемых авиабомб (КАБ).

Атака на аэродром Балтимор 27.05.2026
Геолокация удара. Фото: Exilenova+

Туапсе — снова пылает нефтебаза

В российском Туапсе уже пятая масштабная атака за последнее время. По данным Supernova+, там произошел прилет. После него возник пожар на территории нефтебазы.

Последствия удара по Туапсе 27.05.2026
Задымление над нефтебазой. Фото: Supernova+
Последствия удара по Туапсе 27.05.2026
Дым виден издалека. Фото: Supernova+

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 27 мая раздались мощные взрывы в оккупированном Крыму. После них возникло задымление в районе Севастопольской бухты. Также, по предварительным данным, есть прилет в здание штаба ВВС Черноморского флота России.

Теги:
#Россия #Воронеж #Атака #Таганрог #Туапсе