Кількість постраждалих зросла. Головне про нічну атаку на Україну (фото та відео)

Ворог завдав ударів по цивільних об'єктах

В ніч на понеділок, 1 червня, росіяни атакували Україну безпілотниками. Ворог вдарив по багатоповерхівках у Харкові та Одесі, також під обстрілами були Суми та Чернігів.

Оновлено 8:40 В Харкові через ворожу атаку постраждали чотири жінки, інформує ДСНС. Внаслідок одного з влучань у житловому кварталі Основ’янського району Харкова зруйновано два гаражі, в яких виникла пожежа. Також пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, легкові автомобілі та гаражні бокси.

Кількість постраждалих в Одесі зросла до шести людей, — Олег Кіпер. Двох постраждалих госпіталізовано.

"В Одесі зафіксовано влучання ворожого БпЛА у перший поверх багатоповерхівки. Внаслідок удару частково зруйновано квартири, фасад та балкони з 1 по 4 поверх. Пошкоджено скління, а також припарковані поруч автомобілі. Постраждало двоє мешканців", — пише він.

Ще троє людей постраждало внаслідок влучання дрона по житлових будинках та руйнування квартир з подальшим загорянням. Також зафіксовано влучання у складські приміщення, ангар із пшеницею, недіючу адміністративну будівлю. Одна людина постраждала.

На Чернігівщині внаслідок російського удару БпЛА травмовані вісім людей, серед них — троє дітей.

У селі Сновське Корюківського району внаслідок влучання виникла пожежа в будинку культури. У селищі Ріпки через атаку пошкоджено приватне домогосподарство.

Зранку ворог вдарив також по Запоріжжю, повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров. Постраждала 73-річна жінка.

Одеса

Як повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, один з російських дронів влучив у дев’ятиповерхівку, частково зруйновано перший та другий поверхи. Станом на 7:00, внаслідок двох нічних атак на місто, постраждали п’ятеро людей. Пошкоджені багатоквартирні будинки в різних районах міста, адмінбудівля та інфраструктура, пише "Одеса. Офіційно".

Пошкоджено фасад будівлі та балкони. Виникла пожежа, також сталося займання двох одноповерхових будинків.

Харків та Богодухів

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов поінформував, що внаслідок ворожого "прильоту" в Основ’янському районі обласного центру спалахнула пожежа. Сталося влучання в п'ятиповерховий будинок. Також удар БпЛА зафіксовано на околиці Харкова. Постраждало двоє людей.

Окрім п'ятиповерхівки постраждали багатоповерхівки неподалік. Також пошкоджено авто та пʼять гаражів, ще два гаражі — зруйновані вщент. Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що також зафіксовано близько 10 ворожих ударів на околицях Слобідського району. Також є влучання у Київському районі міста. Крім того, ворожий дрон типу "молнія" ударив по Холодногірському району. Пошкоджено три приватні будинки.

Крім того, Росія атакувала дронами місто Богодухів. Постраждала 39-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес.

Суми

Начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив, що ворожий дрон "Герань-2" завдав удару по житловому сектору в Ковпаківському районі Сум. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Проте є руйнування — у дошкільному навчальному закладі вибито понад 20 вікон. Також є пошкодження у чотирьох прилеглих житлових будинках – близько 60 вікон та балконних рам.

Чернігів

Удар ворожого безпілотника стався також у Чернігові, повідомили у пресслужбі Чернігівської міської ради. За попередніми даними, дрон вдарив по території, де розміщуються транспортні засоби.

Як повідомляв "Телеграф" 31 травня Росія завдала удару по Дніпру. Ворожим дроном було знищено відділення №1 "Нової пошти", будівля вигоріла вщент. Співробітники не постраждали.