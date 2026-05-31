У Ростовській області горить НПЗ,а в Донецьку вибухи. Хронологія війни - день 1558

На календарі неділя, 31 травня. На фронті ситуація залишається напруженою. Росіяни збільшують кількість атак, зосереджуючи зусилля у Донецький та Запорізькій областях. Водночас інтенсивні бої йдуть і в Харківській області. Відмічаються й пуски кількох груп дронів для атаки на українські міста.

Як проходить 1558-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 31 травня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Дніпрі зафіксовано падіння уламків дронам. Місто під атакою БПЛА.

Тим часом в тимчасово окупованому Донецьку лунають вибухи. Окупанти пишуть про нібито збиття безпілотників.

У Ростовській області горить нафтобаза після прильоту Матвєєвим Курганом, повідомляють місцеві пабліки. Місто знаходиться під масованою атакою безпілотників.

Пожежа у Ростовській області

Попередньо відомо, що у напрямку Росію та окупованих територій летять сотні дронів.

Напрямок руху дронів на карті

