"Швейцарский нож" в мире истребителей. На что способны Gripen, которые получит Украина

Самолет имеет свои сильные и слабые места

Украина получит от Швеции 16 истребителей JAS 39 Gripen C/D. В четверг, 28 мая, было подписано соглашение с Киевом, которое также предусматривает покупку 20 новых самолетов Gripen E.

Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Наша амбиция — быстро заключить полное соглашение, которое позволит осуществлять поставки с 2030 года", — сказал Кристерссон.

Что нужно знать об истребителях Gripen

Следует отметить, что еще в 2020 году Воздушные силы ВСУ представили документ, в котором описали видение того, на чем будут летать украинские пилоты в 2035 году. Тогда Gripen был признан наиболее оптимальным для нашей страны вариантом по соотношению боевых возможностей и цены.

JAS 39 Gripen ("Грифон") является детищем шведской компании SAAB и находится на вооружении пяти стран. Свой первый полет самолет совершил еще в 1988 году, однако в ряды шведских ВВС влился только в 1996 году.

JAS 39 Gripen

Благодаря большому комплекту доступного вооружения "Грипен" может быть использован как разведчик, истребитель или штурмовик. В целом он является истребителем 4 поколения, что делает его сопоставимым по возможности с американским F-16 или советским Миг-29.

Шведский самолет имеет практический потолок полета 15 200 метров и скорость до 2200 км/ч, что делает его по этим показателям хуже аналогов. Однако это объясняется тем, что он почти на две тонны легче своего американского "коллеги" и весит всего 7 тонн (пустым).

Gripen

Вместе с тем, JAS 39 может похвастаться необычной гибкостью, поскольку Швеция на момент его создания не была членом НАТО, и самолет создавался в модификациях совместимых с оружием Альянса, так и способных нести другое вооружение. К примеру, специально для моделей, заказанных ЮАР, разработчики смогли интегрировать возможность стрельбы ракетами A-Darter местного производства, позже такие же ракеты захотела поставить на свои "Грипены" и Бразилия.

Кстати, именно о гибкости думали разработчики в первую очередь при создании этого самолета: новый истребитель должен был иметь возможность стартовать с плохо подготовленных аэродромов и укороченный взлет, быть удобным и максимально простым в обслуживании. Возможно, именно это и привлекло внимание украинских военных, называвших его наиболее подходящим для украинских условий.

Кроме того, детище SAAB превышает F-16 и по ценовым показателям – 30 миллионов долларов против 40+.

Последние версии JAS 39 модификаций E (одноместная) и F (двухместная) по своему вооружению не уступают новым версиям F-16.

Характеристики JAS 39E/F Gripen

размах крыльев – 8,6 м;

максимальный взлетный вес – 16,5 т;

полезная нагрузка – до 7,2 т;

двигатель – 10 тыс. кгс на форсаже;

имеет 10 точек подвески;

боевой радиус – 1500 км.

Gripen

На что способны Gripen

Как отметил авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап, истребители Gripen способны поражать авиацию врага в сотнях километров от линии фронта.

"Мы достаточно существенно бьем по всем заводам, которые производят взрывчатку и ее компоненты, эти все аммиачные заводы и так далее, и так далее, и так далее. Мы этим занимаемся серьезно, чтобы невозможно было производить [КАБы]", — говорит аналитик.

По его словам, самолеты JAS-39 Gripen шведской компании Saab AB, специализирующейся на оборонной технике и аэрокосмической отрасли. Одно звено которых (4 самолета) оснащено управляемыми ракетами "воздух-воздух" средней дальности MBDA Meteor с прямоточным двигателем.

