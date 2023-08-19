"Швейцарский нож" в мире истребителей. На что способны Gripen, которые получит Украина
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 8404
Самолет имеет свои сильные и слабые места
Украина получит от Швеции 16 истребителей JAS 39 Gripen C/D. В четверг, 28 мая, было подписано соглашение с Киевом, которое также предусматривает покупку 20 новых самолетов Gripen E.
Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Наша амбиция — быстро заключить полное соглашение, которое позволит осуществлять поставки с 2030 года", — сказал Кристерссон.
Что нужно знать об истребителях Gripen
Следует отметить, что еще в 2020 году Воздушные силы ВСУ представили документ, в котором описали видение того, на чем будут летать украинские пилоты в 2035 году. Тогда Gripen был признан наиболее оптимальным для нашей страны вариантом по соотношению боевых возможностей и цены.
JAS 39 Gripen ("Грифон") является детищем шведской компании SAAB и находится на вооружении пяти стран. Свой первый полет самолет совершил еще в 1988 году, однако в ряды шведских ВВС влился только в 1996 году.
Благодаря большому комплекту доступного вооружения "Грипен" может быть использован как разведчик, истребитель или штурмовик. В целом он является истребителем 4 поколения, что делает его сопоставимым по возможности с американским F-16 или советским Миг-29.
Шведский самолет имеет практический потолок полета 15 200 метров и скорость до 2200 км/ч, что делает его по этим показателям хуже аналогов. Однако это объясняется тем, что он почти на две тонны легче своего американского "коллеги" и весит всего 7 тонн (пустым).
Вместе с тем, JAS 39 может похвастаться необычной гибкостью, поскольку Швеция на момент его создания не была членом НАТО, и самолет создавался в модификациях совместимых с оружием Альянса, так и способных нести другое вооружение. К примеру, специально для моделей, заказанных ЮАР, разработчики смогли интегрировать возможность стрельбы ракетами A-Darter местного производства, позже такие же ракеты захотела поставить на свои "Грипены" и Бразилия.
Кстати, именно о гибкости думали разработчики в первую очередь при создании этого самолета: новый истребитель должен был иметь возможность стартовать с плохо подготовленных аэродромов и укороченный взлет, быть удобным и максимально простым в обслуживании. Возможно, именно это и привлекло внимание украинских военных, называвших его наиболее подходящим для украинских условий.
Кроме того, детище SAAB превышает F-16 и по ценовым показателям – 30 миллионов долларов против 40+.
Последние версии JAS 39 модификаций E (одноместная) и F (двухместная) по своему вооружению не уступают новым версиям F-16.
Характеристики JAS 39E/F Gripen
- размах крыльев – 8,6 м;
- максимальный взлетный вес – 16,5 т;
- полезная нагрузка – до 7,2 т;
- двигатель – 10 тыс. кгс на форсаже;
- имеет 10 точек подвески;
- боевой радиус – 1500 км.
На что способны Gripen
Как отметил авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап, истребители Gripen способны поражать авиацию врага в сотнях километров от линии фронта.
"Мы достаточно существенно бьем по всем заводам, которые производят взрывчатку и ее компоненты, эти все аммиачные заводы и так далее, и так далее, и так далее. Мы этим занимаемся серьезно, чтобы невозможно было производить [КАБы]", — говорит аналитик.
По его словам, самолеты JAS-39 Gripen шведской компании Saab AB, специализирующейся на оборонной технике и аэрокосмической отрасли. Одно звено которых (4 самолета) оснащено управляемыми ракетами "воздух-воздух" средней дальности MBDA Meteor с прямоточным двигателем.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина уничтожила редкий Бе-200 под Ейском. Уже известно, что особенного в самолете.