"Швейцарський ніж" у світі винищувачів. На що здатні Gripen, які отримає Україна

Літак має свої сильні та слабкі місця

Україна отримає від Швеції 16 винищувачів JAS 39 Gripen C/D. У четвер, 28 травня, було підписано угоду з Києвом, яка також передбачає закупівлю 20 нових літаків Gripen E.

Про це заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Наша амбіція — швидко укласти повну угоду, яка дозволить здійснювати поставки з 2030 року", — сказав Крістерссон.

Що треба знати про винищувачі Gripen

Варто зазначити, що ще 2020 року Повітряні сили ЗСУ представили документ, в якому описали бачення того, на чому літатимуть українські пілоти 2035 року. Тоді саме Gripen був визнаний найбільш оптимальним для нашої країни варіантом по співвідношенню бойових можливостей та ціни.

JAS 39 Gripen ("Грифон") є дітищем шведської компанії SAAB і стоїть на озброєнні п’яти країн. Свій перший політ літак здійснив ще 1988 року, проте до лав шведських ВПС влився лише 1996 року.

Завдяки великому комплекту доступного озброєння, "Гріпен" може бути використаний як розвідник, винищувач або штурмовик. Загалом він є винищувачем 4 покоління, що робить його порівнянним наскільки можна з американським F-16 чи радянським Миг-29.

Шведський літак має практичну стелю польоту 15 200 метрів і швидкість до 2200 км/год, що робить його за цими показниками гіршими за аналоги. Однак це пояснюється тим, що він майже на дві тонни легший за свого американського "колеги" і важить лише 7 тонн (порожнім).

Разом з тим, JAS 39 може похвалитися незвичайною гнучкістю, оскільки Швеція на момент його створення не була членом НАТО, то й літак створювався в модифікаціях сумісних зі зброєю Альянсу, так і здатних нести інше озброєння. Наприклад, спеціально для моделей, замовлених ПАР, розробники змогли інтегрувати можливість стрільби ракетами A-Darter місцевого виробництва, пізніше такі ж ракети захотіла поставити на свої "Гріпени" й Бразилія.

До речі, саме про гнучкість думали розробники в першу чергу під час створення цього літака: новий винищувач повинен був мати можливість діяти з погано підготовлених аеродромів і мати укорочений зліт, бути зручним та максимально простим у обслуговуванні. Можливо, саме це й привернуло увагу українських військових, які називали його найбільш відповідним для українських умов.

Крім того, дітище SAAB перевищує F-16 і за ціновими показниками – 30 мільйонів доларів проти 40+.

Останні версії JAS 39 модифікацій E (одномісна) та F (двомісна) за своїм озброєнням не поступаються новим версіям F-16.

Характеристики JAS 39E/F Gripen

розмах крил – 8,6 м;

максимальна злітна вага – 16,5 т;

корисне навантаження – до 7,2 т;

двигун – 10 тис. кгс на форсажі;

має 10 точок підвіски;

бойовий радіус – 1500 км.

На що здатні Gripen

Як зазначив авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап, винищувачі Gripen здатні вражати авіацію ворога за сотні кілометрів від лінії фронту.

"Ми досить суттєво б'ємо по всіх заводах, які виробляють вибухівку та її компоненти, оці всі аміачні заводи і так далі, і так далі, і так далі. Ми цим займаємось серйозно, щоб неможливо було виробляти [КАБи]", — каже аналітик.

За його словами, літаки JAS-39 Gripen шведської компанії Saab AB, що спеціалізується на оборонній техніці та аерокосмічній галузі. Одна ланка яких (4 літаки) буде оснащена керованими ракетами "повітря-повітря" середньої дальності MBDA Meteor з прямоточним двигуном.

