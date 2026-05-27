Горит ТЦ, повреждены дома, есть пострадавшие: что известно об атаке по Одессе (фото, видео)
Повреждены жилые кварталы и коммерческие объекты
Днем 27 мая Россия целенаправлено совершила атаку по гражданской инфраструктуре Одессы и Одесского района. В результате есть пострадавшие, в городе пожары, в том числе, в торговом центре, а также повреждены жилые дома.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, в Одесском районе в результате попадания вражеского БПЛА повреждены жилые дома, отделение "Новой почты", продовольственный магазин. Также загорелось несколько частных автомобилей.
"К сожалению, пока известно о четырех пострадавших. Информация о последствиях атаки уточняется. На месте происшествия работают все соответствующие службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь", — отметил он.
В социальных сетях появляются первые кадры после прилетов по Одессе. На одном из видео показали, кк горит торговый центр после атаки.
Очевидцам удалось запечатлеть прилет вражеского "шахеда". Кадры были сделаны с одного из кладбищ.
В городе были повреждены припаркованые автомобили. Некоторые из них загорелись.
