Есть погибший и много раненых. Россия атаковала траурную колонну в Сумах
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 625
Число пострадавших растет
В субботу, 23 мая, россияне нанесли циничный удар FPV-дроном по Сумам. Была атакована траурная колонна в окрестностях города.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров. По его словам, в результате обстрела есть пострадавшие.
UPD: 14:40 В Сумах выросло количество пострадавших в результате атаки до 12 человек. Один человек погиб.
12:50 В результате атаки по Сумам есть один пострадавший. В больнице скончался мужчина, получивший сверхтяжелые ранения в результате удара по траурной колонне.
12:25 Число пострадавших достигло девяти гражданских, все госпитализированы. Среди раненых священник. Два человека в тяжелом состоянии.
12:15 Восемь человек были госпитализированы после атаки во время траурной процессии в Сумах. Двое в тяжелом состоянии, сообщил Николай Савченко, заместитель директора областной клинической больницы, передает "Суспільне".
"Пострадали люди. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь. Предварительно, один человек – в тяжелом состоянии", — пишет Григоров.
Известно, что вследствие попадания в проезжую часть, рядом с автобусом, 4 человека получили ранения.
"Сегодня вражеским FPV-дроном, предварительно на оптоволокне, нанесен удар по похоронной процессии, которая двигалась на одно из городских кладбищ", — сообщил Сергей Кривошеенко, глава Сумской МВА.
Григоров отмечает, что сохраняется опасность повторной атаки со стороны врага. Местных призывают быть осторожными и не игнорировать сигналы тревоги.
Напомним, что в четверг, 21 мая, в Днепре прогремели взрывы. Российские беспилотники попали в жилые многоэтажки. В результате удара пострадали 19 человек, среди них три ребенка.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на среду, 20 мая, Россия массированно атаковала Украину. Под ударами находились Днепр, Харьков, Одесса, город Конотоп в Сумской области. Были погибшие и разрушения.