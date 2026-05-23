Есть погибший и много раненых. Россия атаковала траурную колонну в Сумах

Число пострадавших растет

В субботу, 23 мая, россияне нанесли циничный удар FPV-дроном по Сумам. Была атакована траурная колонна в окрестностях города.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров. По его словам, в результате обстрела есть пострадавшие.

UPD: 14:40 В Сумах выросло количество пострадавших в результате атаки до 12 человек. Один человек погиб.

Последствия атаки на Сумы 23 мая

12:50 В результате атаки по Сумам есть один пострадавший. В больнице скончался мужчина, получивший сверхтяжелые ранения в результате удара по траурной колонне.

12:25 Число пострадавших достигло девяти гражданских, все госпитализированы. Среди раненых священник. Два человека в тяжелом состоянии.

12:15 Восемь человек были госпитализированы после атаки во время траурной процессии в Сумах. Двое в тяжелом состоянии, сообщил Николай Савченко, заместитель директора областной клинической больницы, передает "Суспільне".

"Пострадали люди. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь. Предварительно, один человек – в тяжелом состоянии", — пишет Григоров.

Известно, что вследствие попадания в проезжую часть, рядом с автобусом, 4 человека получили ранения.

"Сегодня вражеским FPV-дроном, предварительно на оптоволокне, нанесен удар по похоронной процессии, которая двигалась на одно из городских кладбищ", — сообщил Сергей Кривошеенко, глава Сумской МВА.

Григоров отмечает, что сохраняется опасность повторной атаки со стороны врага. Местных призывают быть осторожными и не игнорировать сигналы тревоги.

Напомним, что в четверг, 21 мая, в Днепре прогремели взрывы. Российские беспилотники попали в жилые многоэтажки. В результате удара пострадали 19 человек, среди них три ребенка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на среду, 20 мая, Россия массированно атаковала Украину. Под ударами находились Днепр, Харьков, Одесса, город Конотоп в Сумской области. Были погибшие и разрушения.