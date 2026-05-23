Есть погибший и много раненых. Россия атаковала траурную колонну в Сумах

Татьяна Крутякова
Взрыв в городе Новость обновлена 23 мая 2026, 14:38
Взрыв в городе. Фото Коллаж, "Телеграф"

Число пострадавших растет

В субботу, 23 мая, россияне нанесли циничный удар FPV-дроном по Сумам. Была атакована траурная колонна в окрестностях города.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров. По его словам, в результате обстрела есть пострадавшие.

UPD: 14:40 В Сумах выросло количество пострадавших в результате атаки до 12 человек. Один человек погиб.

Последствия атаки на Сумы 23 мая
12:50 В результате атаки по Сумам есть один пострадавший. В больнице скончался мужчина, получивший сверхтяжелые ранения в результате удара по траурной колонне.

12:25 Число пострадавших достигло девяти гражданских, все госпитализированы. Среди раненых священник. Два человека в тяжелом состоянии.

12:15 Восемь человек были госпитализированы после атаки во время траурной процессии в Сумах. Двое в тяжелом состоянии, сообщил Николай Савченко, заместитель директора областной клинической больницы, передает "Суспільне".

"Пострадали люди. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь. Предварительно, один человек – в тяжелом состоянии", — пишет Григоров.

Известно, что вследствие попадания в проезжую часть, рядом с автобусом, 4 человека получили ранения.

"Сегодня вражеским FPV-дроном, предварительно на оптоволокне, нанесен удар по похоронной процессии, которая двигалась на одно из городских кладбищ", сообщил Сергей Кривошеенко, глава Сумской МВА.

Григоров отмечает, что сохраняется опасность повторной атаки со стороны врага. Местных призывают быть осторожными и не игнорировать сигналы тревоги.

Напомним, что в четверг, 21 мая, в Днепре прогремели взрывы. Российские беспилотники попали в жилые многоэтажки. В результате удара пострадали 19 человек, среди них три ребенка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на среду, 20 мая, Россия массированно атаковала Украину. Под ударами находились Днепр, Харьков, Одесса, город Конотоп в Сумской области. Были погибшие и разрушения.

#Сумы #Обстрел #Война с РФ