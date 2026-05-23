Є загиблий та багато поранених. Росія атакувала траурну колону в Сумах

Кількість постраждалих зростає

У суботу, 23 травня, росіяни завдали цинічного удару FPV-дроном по Сумах. Було атаковано траурну колону на околицях міста.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров. За його словами, внаслідок обстрілу є постраждалі.

UPD: 12:50 Внаслідок атаки по Сумах є один постраждалий. У лікарні помер чоловік, який отримав надважкі поранення внаслідок удару по траурній колоні.

12:25 Кількість постраждалих сягнула дев'яти цивільних, усі госпіталізовані. Серед поранених священник. Двоє людей у важкому стані.

12:15 Вісім людей госпіталізували після атаки під час траурної процесії у Сумах. Двоє у важкому стані, повідомив Микола Савченко, заступник директора обласної клінічної лікарні, передає "Суспільне".

"Постраждали люди. Усім надають необхідну медичну допомогу. Попередньо, одна людина – у важкому стані", — пише Григоров.

Відомо, що наслідок влучання в проїжджу частину, поруч з автобусом, 4 особи зазнали поранень.

"Сьогодні ворожим FPV-дроном, попередньо на оптоволокні, нанесено удар по похоронній процесії, що рухалась на одне з міських кладовищ", — повідомив Сергій Кривошеєнко, голова Сумської МВА.

Григоров наголошує, що зберігається загроза повторної атаки з боку ворога. Місцевих закликають бути обережними та не ігнорувати сигнали тривоги.

Нагадаємо, що у четвер, 21 травня, у Дніпрі пролунали вибухи. Російські безпілотники влучили у житлові багатоповерхівки. Внаслідок удару постраждало 19 людей, серед них три дитини.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч на середу, 20 травня, Росія масовано атакувала Україну. Під ударами були Дніпро, Харків, Одеса, місто Конотоп у Сумській області. Були загиблі та руйнування.