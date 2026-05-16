Дрони підпалили завод у Росії, що працює на війну. Місцеві помітили цікаву деталь (фото і відео)

Продукцію заводу використовують для виробництва вибухівки та снарядів для артилерії

У ніч на 16 травня в російському місті Невинномиськ Ставропольського краю пролунали вибухи. Після них на території хімічного підприємства "Невинномиський Азот" спалахнула пожежа.

Місцеві жителі показали кадри пожежі. OSINT-аналітики Telegram-каналу ASTRA підтвердили, що вогонь зафіксували саме на території заводу. За словами очевидців, ворожа ППО не працювала.

Раніше "Невинномиський Азот" вже атакували дрони

Це щонайменше шоста атака на це підприємство за весь час війни. Лише цього року завод був атакований раніше у березні та січні. У 2025 році дрони навідалися туди у грудні, серпні та липні.

Чому це підприємство потрапляє під атаку

На "Невинномиському Азоті" працюють єдині в Росії установки для виробництва метилацетату і високочистої оцтової кислоти. За інформацією очільника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка, щороку там виробляють понад мільйон тонн аміаку та аміачної селітри, які росіяни використовують у вибухівці та снарядах для артилерії.

Інша продукція має подвійне призначення, і часто використовується для виробництва боєприпасів для гранатомета та фугасних і реактивних зарядів. Окрім того, водорозчинні добрива, які тут почали виробляти у 2024-му, адаптують для військових потреб армії РФ.

