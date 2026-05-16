Дроны подожгли завод в России, работающий на войну. Местные заметили интересную деталь (фото и видео)

Продукцию завода используют для производства взрывчатки и снарядов для артиллерии

В ночь на 16 мая в российском городе Невинномыске Ставропольского края прогремели взрывы. После них на территории химического предприятия "Невинномысский Азот" вспыхнул пожар.

Местные жители показали кадры пожара. OSINT-аналитики Telegram-канала ASTRA подтвердили, что огонь зафиксировали именно на территории завода. По словам очевидцев, вражеская ПВО не работала.

Ранее "Невинномысский Азот" уже атаковали дроны

Это по меньшей мере шестая атака на это предприятие за все время войны. Только в этом году завод был атакован ранее в марте и в январе. В 2025 году дроны посетили его в декабре, августе и июле.

Почему это предприятие попадает под атаку

На "Невинномысском Азоте" работают единственные в России установки для производства метилацетата и высокочистой уксусной кислоты. По информации главы Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, ежегодно там производят более миллиона тонн аммиака и аммиачной селитры, которые россияне используют во взрывчатке и снарядах для артиллерии.

Другая продукция имеет двойное предназначение и часто используется для производства боеприпасов для гранатомета и фугасных и реактивных зарядов. Кроме того, водорастворимые удобрения, которые здесь начали производить в 2024 году, адаптируют для военных нужд армии РФ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 15 мая беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, являющийся одним из крупнейших в России. Там начался пожар.