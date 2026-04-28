НПЗ в российском Туапсе снова подожгли добрые дроны, город уже стал мемом (фото и видео)

Может пылать четыре резервуара

В ночь на вторник, 28 апреля, беспилотники снова атаковали Туапсе (Краснодарский край России), где россияне только недавно ликвидировали пожар после предыдущих массированных обстрелов. Под удар, по всей вероятности, снова попали местный нефтеперерабатывающий завод и порт.

После взрывов снова возник масштабный пожар. Как сообщает Telegram-канал Supernova+, снова были атакованы резервуары с нефтью. Активно работала вражеская ПВО, но избежать нового возгорания не удалось. По информации местных жителей, могут гореть до четырех резервуаров.

Пожар на НПЗ после атаки

Утром город затянул дым

Оперштаб Краснодарского края подтвердил, что в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. Пострадавших якобы нет, а возгорание ликвидируют более 100 спасателей.

Местные жалуются на отсутствие укрытий

Жители Туапсе жалуются, что, несмотря на регулярные атаки, в городе нет укрытий. Они с иронией предлагают перемещать в центр Туапсе дольмены из леса, потому что, видимо, других укрытий не будет. Дольмены — древние погребальные и культовые сооружения, составленные из больших камней. Они могут защитить от обломков.

Туапсе уже стало мемом

Добрые дроны так часто наведываются в этот российский город, что он уже стал мемом. В Украине уже появились новые шутки по поводу очередного "поджога" НПЗ в Туапсе. Ведь этот объект был в очередной раз атакован буквально неделю назад и россияне лишь недавно потушили там пожар, и вот НПЗ снова пылает после налета дронов.

Мем об очередном ударе по НПЗ в Туапсе

Шутка о последствиях атак по НПЗ в Туапсе

Туапсинский НПЗ регулярно попадает под удары

Первая массированная беспилотная атака на этот завод произошла еще 25 января 2024 года. За 2024 НПЗ в Туапсе попадал под удары еще три раза. В 2025 он также был атакован по меньшей мере трижды — в марте и два раза в ноябре. В январе 2026 года Туапсинский НПЗ снова посетили хорошие дроны, а за апрель этого года, это уже третья атака на завод.

Что известно о НПЗ в Туапсе

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод (ТНПЗ) – стратегически важное предприятие "Роснефти". Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, специализирующийся на первичной переработке нефти. Расстояние между ним и границей Украины около 450 км.

Он единственный на черноморском побережье России. При проектной мощности 12 млн. тонн фактически на заводе перерабатывают 8,6 млн. тонн сырья. Это старейший российский нефтеперерабатывающий завод, построенный еще в 1929 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 18 апреля дроны атаковали сразу два нефтеперерабатывающих завода в России — в городах Новокуйбышевск и Сызрань Самарской области. Волонтер и блогер Сергей Стерненко тогда предупредил оккупантов, что эти атаки только начало.