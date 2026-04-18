В России пылают сразу два НПЗ: окупантов предупредили, что это "только начало" (видео)

Оба НПЗ удалены от Украины на около 900 км

В субботу, 18 апреля, дроны атаковали сразу два нефтеперерабатывающих завода в России — в городах Новокуйбышевск и Сызрань Самарской области. Волонтер и блогер Сергей Стерненко предупредил оккупантов, что эти атаки — только начало.

"Россияне, эти атаки на вашу недострану, это только начало. 2026 год станет рекордным по количеству успешных ударов по России и объектам захватчиков на временно оккупированных территориях. И да, Урал – не предел украинских возможностей", — написал Стерненко в своем Telegram-канале.

Атака на НПЗ в Новокуйбышевске — что известно

Новокуйбышевск расположен недалеко от Самары, в более чем 900 км от границы с Украиной. Взрывы в городе раздались около 4:30, очевидцы насчитали не менее 6–8 громких звуков. После взрывов возникло возгорание на местном НПЗ, сообщает Exilenova+.

Нефтеперерабатывающий завод в Новокуйбышевске является одним из крупнейших в Поволжье. Он входит в структуру "Роснефти" и перерабатывает до 9 млн тонн нефти в год.

Атака на НПЗ в Сызрани – что известно

Дроны также ударили по Сызранскому НПЗ в той же Самарской области. После атаки на предприятии возник пожар и сильное задымление.

Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,9 млн тонн нефти ежегодно и вовлечен в обеспечение потребностей армии России. Расстояние от Сызрани до границы Украины также около 900 км.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 18 апреля дроны также атаковали оккупированный Крым, там раздалась серия взрывов. Есть прилеты в Севастополе в порту и на нефтебазе.