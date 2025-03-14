В российском Туапсе после атаки дронов продолжает бушевать пожар (фото и видео)

Туда уже прилетало раньше

Взрывы в Туапсе (Краснодарский край РФ) раздались в ночь на пятницу, 14 марта, из-за атаки беспилотников. В результате вспыхнул масштабный пожар, охвативший более 1000 квадратных метров площади местного НПЗ, по сети распространяются фото и видео.

Взрывы раздались во время объявлений об угрозе воздушной атаки. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что под удар попал нефтекомплекс в Туапсе. По его словам, загорелся один из резервуаров с бензином, площадь пожара – более 1 тысячи квадратных метров, пострадавших нет.

В сети распространяются фото и видео, на которых можно увидеть огромное пламя и вздымающийся в небо дым. Россияне не сдерживают эмоций и рассказывают, что жар от пожара ощущается даже с большого расстояния.

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Что известно о НПЗ в Туапсе

Туапсинский НПЗ – единственный на черноморском побережье России. При проектной мощности 12 млн. тонн фактически на заводе перерабатывают 8,6 млн. тонн сырья. Это старейший нефтеперерабатывающий завод в РФ, построенный в 1929 году. Входит в состав нефтяной компании "Роснефть".

Раньше он уже попадал под удар. В частности, в мае 2024 года НПЗ в Туапсе остановил работу после атаки беспилотниками. Тогда дрон повредил установку, производящую сжиженный нефтяной газ, а установка по переработке сырой нефти осталась невредимой.

Как рассказывал "Телеграф", в ночь на 29 ноября 2024 года беспилотники массово атаковали город Туапсе. Местные жители жаловались на "ужасающие" звуки, которые были слышны в разных районах.